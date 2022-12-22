Лица, ответственные за безопасность Лачинского коридора, должны принять необходимые меры для восстановления движения в срочном порядке и предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила уполномоченный Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, отметив, что внимательно следит за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха с момента перекрытия 12 декабря дороги, проходящей через Лачинский коридор.

«Я обеспокоена тем, что длительное нарушение передвижения людей, из-за которого некоторые люди не могут добраться до своих домов, а также нарушение доступа к основным товарам и услугам, включая поставки продуктов питания и неотложную медицинскую помощь, угрожают осуществлению прав человека, прав народа Нагорного Карабаха», — сказала Дуня Миятович.

Она призвала принять немедленные меры для восстановления движения на дороге.

«Ответственные за обеспечение общественного порядка и безопасность коридора должны принять все необходимые меры для срочного восстановления движения по этой дороге и недопущения ухудшения гуманитарной ситуации. Более того, все соответствующие заинтересованные стороны должны избегать нагнетания напряженности», — заявил уполномоченный СЕ по правам человека.

«Сложившаяся ситуация еще раз показывает важность обеспечения свободного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и международных правозащитных миссий ко всем территориям и всем народам, в том числе проживающим в Нагорном Карабахе. Как я заявила в своем меморандуме от 2021 года, соответствующие органы должны разработать эффективные и гибкие способы доступа, которые позволят всем соответствующим сторонам, включая мой офис, в приоритетном порядке достигать тех, кто нуждается в гуманитарной помощи и защите прав человека», — говорится в объявлении.

Дуня Миятович добавила, что в качестве уполномоченного по правам человека она продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с правами человека в Нагорном Карабахе.

«Я готова взаимодействовать со всеми соответствующими собеседниками, чтобы поддержать преодоление существующих проблем», — заключила уполномоченный СЕ по правам человека.