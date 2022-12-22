Первое же участие 20-летнего столичного гроссмейстера Шанта Саргсяна в чемпионате Европы по блиц-шахматам ознаменовалось завоеванием бронзовой медали. При этом армянский шахматист уступил опередившим его соперникам только по дополнительным показателям.

Континентальное первенство по блицу и рапиду с участием представителей 38 стран состоялось в польском городе Катовице.В соревновании по быстрым шахматам (рапиду) выступили 968, а по блицу – 830 шахматистов обеих полов. Женщины и мужчины соревновались в едином турнире, однако по завершении чемпионата был произведен отдельный подсчет их результатов.Оба турнира были проведены по швейцарской системе: в блице было сыграно 11 сдвоенных туров (соперники дважды играли друг с другом), в рапиде — 11 туров по одной партии. Контроль времени: блиц — 3 минуты плюс 2 секунды за каждый ход начиная с первого, рапид — 15 минут плюс 10 секунд, начиная с первого хода.

Армению представляли Шант Саргсян и Роберт Оганесян. В блице удачливым оказался Саргсян, записавший на свой счет 15 побед, 5 ничьих и 2 поражения. В итоге он с 17,5 очками поделил 1-3 места со ставшим чемпионом чехом Давидом Наварой и во второй раз подряд завоевавшим серебряную медаль поляком Мацеем Клековски. Оганесян (14 побед, 5 ничьих и 3 поражения) с 16,5 очками финишировал на 9 месте. Лучший результат среди женщин у россиянки Александры Костенюк (15,5 очков), выступившей под флагом ФИДЕ.

В рапиде Саргсян и Оганесян, набрав по 8,5 очков, заняли соответственно 16 и 18 места. У них по 7 побед, 3 ничьих и 1 поражение. Чемпионом Европы с 9,5 очками стал испанец Хайме Сантос Латаса,а призовую тройку обобщили Давид Навара и немец Даниэль Фридман, отставшие от победителя на пол-очка. У женщин максимальное количество очков (8,5) у выступающей за Польшу Александры Мальцевской, провозглашенной чемпионкой континента.

По завершении соревнований ШантСаргсян в беседе с нашим корреспондентом признался, что выступил отнюдь не на пределе своих возможностей.«Я, безусловно, рад такому результату, так как впервые участвовал в чемпионате Европы по блицу и рапиду. Хотел просто попробовать свои силы, но в итоге стал призером соревнования по блицу. Не скрою — было очень сложно, поскольку за один день пришлось сыграть 22 партии. После 8 часов, проведенных за доской, чувствуешь себя совершенно измотанным. Однако усилия полностью окупились эмоциями от завоеванной медали. Немаловажно и то, что я приобрел ценный опыт», — отметил молодой гроссмейстер.

Мог ли стать чемпионом? На этот вопрос Саргсян озвучил такой ответ: «Думаю, результат мог быть иным. В некоторых партиях мог бы победить, но в блице трудно стопроцентно использовать все хорошие позиции.Были также партии, в которых я мог проиграть, но добился победы. Наиболее интересными получились две партии с Наварой, сыгранные в 19 и 20 турах. Мы обменялись победами белыми фигурами. В первом уверенно победил я, а во втором — он. В целом я набрал оптимальное количество очков».

Комментируя свое выступление в чемпионате по рапиду, наш собеседник отметил, что определяющим стало единственное поражение, которое он потерпел в 9-м туре от грека Димитриса Алексакиса. «Небольшая усталость была, но не она стала решающим фактором. Чемпионат по рапиду получился более напряженным. В таком скоротечном турнире очень сложно исправить турнирную ситуацию даже после одного поражения.Думаю, 11 туров маловато для соревнования такого формата — должно быть хотя бы 12-13 туров. По сути, проиграв в 9 туре, я упустил возможность оказаться в призерах. Не помогли и две победы в заключительных партиях», — констатировал Саргсян.

Уже с 25 декабря Шант включится в борьбу за медали чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет в Казахстане. За его плечами опыт участия в прошлогоднем первенстве. Армянский шахматист считает, что теперь его ждет еще более сложное испытание. «Конечно, я постараюсь вмешаться в борьбу за медали, но на этот раз придется еще труднее, так как участвовать будут почти все сильнейшие шахматисты планеты. В любом случае, постараюсь сыграть как можно лучше», — заверил он.