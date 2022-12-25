С молитвы Всевышнему и благословения главы Арцахской епархии – епископа Вртанеса Абрамяна на площади Возрождения в столице Арцаха Степанакерте 25 декабря состоялся всенародный митинг, в котором приняли участие десятки тысяч арцахцев из разных районов и населенных пунктов.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, глава Арцахской епархии епископ Вртанес заявил, что цель встречи на площади Возрождения Степанакерта — продемонстрировать единство и решимость.

«Мы можем констатировать, что в этом вопросе мы достигли успеха. Нас объединяет и сегодня общая забота о решении многих проблем и восстановлении уверенности в завтрашнем дне. Эти невзгоды часто помогают нам отрезвиться, объединиться и найти пути спасения. Все это, однако, не должно быть самоцелью, а должно давать возможность для практических и ощутимых шагов.

В духовной реальности и человеческом опыте существуют две параллельные и взаимосвязанные истины, ставшие весьма актуальными и для нас. Первая говорит: спаси себя, и многие вокруг тебя спасутся, а вторая: победи себя, и все преклонятся перед тобой. Наверняка мы все думаем, что если бы мы выиграли последнюю Арцахскую войну, то сегодня не столкнулись бы с такими трудностями.

Но постарайтесь глубже изучить реалии и понять, что враги, более опасные, чем враги внешние, находятся внутри нас. Как неоднократно показывала история, часто после победы поднимают голову наши внутренние враги: эгоизм, меркантильность, корысть и 8-й смертный грех — равнодушие к другому человеку и к нации, и мы забываем Бога и церковь, считаем настоящее как окончательное и постоянное состояние, предпочитаем земные сокровища небесным. Выход из этого смертоносного круга должен стать главной задачей нашей национальной жизни», — подчеркнул владыка, добавив, что сегодняшняя изоляция от мира – повод для самоочищения и восстановления единства.

Епископ Вртанес Абрамян призвал больше любить, прощать и ценить друг друга, потому что все в одной лодке, и мысли и заботы у всех одинаковые. «Сегодня будущее Арцаха стало очередным экзаменом армянского достоинства, и для того, чтобы этот экзамен получил достойную оценку, мы как нация должны протрезветь и прийти в себя. Арцах и каждый из вас должны наши души наши души и совесть нации», — сказал он.

Он обратился к арцахцам, рассеянным по родной Армении и по разным уголкам мира. «Арцах – достояние каждого армянина, но в первую очередь ему нужны дети, рожденные из его лона. Сегодня Арцах нуждается в физическом присутствии своих детей больше, чем в их молитвах за родину и гордости за то, что он гражданин Арцаха. Поэтому, дорогие арцахцы, загляните в свою душу, постарайтесь понять, что получите от Бога, если потеряете вверенное вам сокровище, опору свою. Прошу и призываю: вернитесь в Арцах и примите во владение эту доверенную вам священную реликвию», — сказал духовный лидер Арцаха.

Он воззвал к Богу о памяти героических мучеников, а также поблагодарил и благословил всех арцахцев, которые даже после трудностей остаются привязанными к своим корням и родной земле.

Епископ также высоко оценил самоотверженную службу государственных деятелей Республики Арцах в ходе онтологической борьбы за арцахскую государственность, а также миссию миротворческих сил Российской Федерации.

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй передал Патриаршее благословение и поддержку церкви в праведной борьбе Арцаха.

Связь Арцаха с внешним миром не может быть предметом споров. Призыв народа Арцаха, обращенный к миру

25 декабря собравшиеся на площади Возрождения в Степанакерте, столице Республики Арцах, обратились с призывом-посланием к армянам всего мира, мировой общественности и каждому человеку, борющемуся за свободу и общечеловеческие ценности.

Об этом Арменпресс сообщили в Информационном штабе Арцаха.

«С 12 декабря Арцах находится в полной блокаде. более 120 000 человек, в том числе около 30 000 детей, оказались в тяжелом положении, будучи полностью лишены свободы передвижения и многих связанных с ним жизненных возможностей. В очередной раз военно-политическое руководство Азербайджана грубо нарушает нормы международного права и обязательства, взятые на себя в 2020 году Трехсторонней декларацией от 9 ноября.

Бесперебойная работа сухопутной дороги между Арцахом и Арменией не может быть предметом каких-либо переговоров и торга. Связь Арцаха с внешним миром, должна быть восстановлена ​​без предварительных условий и незамедлительно, должны быть созданы условия для обеспечения ее дальнейшей бесперебойной работы.

Политика этнических чисток и дискриминации, проводимая Азербайджаном в отношении армянского народа, набрала новый размах в 2020 году. После навязанной нам осенью войны и ее катастрофических последствий она стремится обезлюдить Армянский Арцах, продолжая сценарий геноцида, осуществленного Турцией в Западной Армении в 1915 году.

В 1988 году воля народа жить свободно и независимо на своей исторической родине направила наш народ на освободительную борьбу, в результате которой мы имеем провозглашенное в соответствии с нормами международного права суверенное государство и видимые политические, экономические и социальные достижения, доказывая свою жизнеспособность.

Сегодня, когда существование Республики Арцах — мечта всех армян, находится под угрозой, мы, преклоняясь перед памятью армян, отдавших свои жизни на пути нашей освободительной борьбы, вновь даем клятву продолжать дело наших святых мучеников и восстановить наше достоинство.

В ходе продолжающейся борьбы, как и в предыдущие годы, нам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка Родины и всего армянства. В последние годы Арцах был символом армянской идентичности и достоинства. Сегодня, когда перед второй армянской республикой стоят новые задачи, Арцах должен стать той осью, вокруг которой должен объединиться национальный потенциал. Будущее Республики Арцах является делом государственной важности и требует всеармянской сплоченности и единодушия.

Республика Арцах и впредь будет прилагать усилия для укрепления безопасности и обороноспособности своего народа, объединяя собственные возможности и возможности Миротворческой миссии Российской Федерации.

Республика Арцах, как государство, руководствующееся приоритетом основных международных прав, будет и впредь придерживаться общечеловеческих ценностей и быть конструктивной. Экспансионистские амбиции и экономические интересы не должны диктовать современные международные отношения. Арцах является точкой на карте мира, с которой, как и в 1988 году, может начаться формирование нравственного мироустройства 21 века», — говорится в обращении.