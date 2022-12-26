Присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина ожидается на неформальном саммите СНГ в Петербурге, но трехсторонняя встреча не планируется, как передает Арменпресс, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в понедельник. Саммит запланирован на 26-27 декабря.

«Да. Они (Алиев и Пашинян – ред.) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется», — сказал Песков.