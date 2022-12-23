Несмотря на молодой возраст, армянский стартап Garoon Tech уже является лауреатом престижных международных премий. Три года назад, в сентябре 2019 года Garoon Tech был представлен на полуфинале Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы», который проходил в Армении.

В то время разработчики Garoon Tech выступили с инновационной системой орошения, которая позволяла фермерам задавать время и другие параметры полива, а также удаленно следить за состоянием почвы.

А вот уже осенью этого года, в конце ноября компания GaroonTech, специализирующаяся в сфере сельского хозяйства и предлагающая продукцию, облегчающую жизнь фермерам, стала лауреатом авторитетной международной премии в области устойчивого развития Energy Globe Award. Чтобы было понятно, о чем речь, отметим, что премия Energy Globe Award считается самой значимой во всем мире наградой в сфере экологии. В этом году на эту премию было номинировано более 2500 проектов, направленных на защиту окружающей среды, из более чем 180 стран. В их числе были также многие авторитетные и известные компании из Армении.

Помимо этого, компания Garoon Tech была признана лучшим армянским стартапом среди франкоязычных стран и приглашена в Африку на вручение известной премии. Команда Garoon Tech также приняла участие в ряде международных технологических мероприятий в США, нескольких странах Европейского Союза и стран СНГ.

Однако, если три года назад Garoon Tech представила международному жюри интеллектуальную систему орошения полного цикла, которая через мобильное приложение отслеживает различные критические для выращивания растений параметры, то сейчас на Energy Globe Award выступила уже с другой разработкой.

Дело в том, как пояснил в беседе с нами основатель Garoon Tech АйкБадалян, что разработанная компанией «умная» система орошения, будучи инновационной технологической разработкой, требовала от фермеров определенных вложений. Но, как оказалось, на постсоветском пространстве, на которое компания как раз и делала акцент, подобные «умные» технологии оказались не очень востребованными. И не только из-за стоимости. Просто фермеры не особо нуждались в дистанционном управлении, учитывая то, что большинство из них постоянно находились либо дома, либо вблизи своих земельных участков.

«Но, общаясь с теми же сельчанами, мы поняли, что есть другая и довольно острая проблема, связанная с болезнью растений. Многие фермеры зачастую не знали, можно ли давать удобрения растениям, если у последних появились какие-то симптомы заболеваний, в каких количествах это делать, в какой последовательности. Более того, из-за нехватки знаний они давали слишком много химикатов, чем сильно портили почву. Исходя из этого, наша компания решила разработать такие технологические решения, которые позволили бы превратить традиционное земледелие, основанное на предположениях и интуиции, в более точное земледелие, основанное на научных данных», — объяснил суть дела наш собеседник.

Так появилась новая платформа, позволяющая с использованием высоких технологий выявлять болезни растений и различные симптомы дефицита питательных веществ. По сути, это приложение выступает в качестве связующего звена между фермерами и агрономами, предоставляя фермерам доступные экспертные консультации по типу и количеству удобрений, необходимых для решения проблемы. Агрономы, в свою очередь, могут зарабатывать удаленно через Garoon Tech.

Проблема в том, как отметил А.Бадалян, что из-за продолжающегося кризиса на постсоветском пространстве Garoon Tech сегодня переживает сложный период. Ведь именно этот регион был первоначально целевым рынком для продукции компании.

Исходя из этого компании в свое время удалось достигнуть предварительных договоренностей по инвестициям на основе бизнес-модели, ориентированной на постсоветское пространство.

«Но сейчас эти договоренности отменены в связи с тем, что регион нашего целевого рынка считается регионом с высоким риском. Более того, мы имели множество предварительных договоренностей о сотрудничестве с иными технологическими проектами в сфере сельского хозяйства, действующими на территории стран бывшего СССР. В связи с последствиями текущих экономических сложностей в регионе, часть данных компаний и вовсе прекратила свою деятельность.

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Мы планируем произвести множество трансформаций внутри нашей компании, включая реализацию нашей стратегии по выходу на рынок стран Европейского Союза с тем, чтобы популяризировать сельское хозяйство, основанное на точных данных. Однако наши первоначальные цели и устойчивость абсолютны и не подлежат изменению», — констатировал глава компании Garoon Tech, добавив, что цифровая платформа будет доступна сначала в Армении.

А в перспективе главной целью компании для выхода на международный рынок станет автоматизация процесса консультаций фермеров с агрономами с помощью алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения, сделав тем самым консультации еще более доступными.