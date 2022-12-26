Общенародный митинг, состоявшийся 25 декабря на площади Возрождения столицы Республики Арцах Степанакерта, оказался в центре внимания ряда ведущих международных СМИ.

О митинге писал корреспондент агентства Agence France Presse (AFP). Статья была распространена France 24, Digital Journal, Channel News Asia, RFI media.

Автор статьи кратко представляет ситуацию между Арменией и Азербайджаном, а также двухнедельную блокаду народа Арцаха. Автор статьи, ссылаясь на правительство Армении, отмечает, что после блокирования Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла нехватка продовольствия, медикаментов и топлива.

Корреспондент AFP побеседовал с 70-летней жительницей Степанакерта Донарой Габриелян, которая подчеркнула, что Арцах связан Лачинским коридором не только с Арменией.

«Это единственная дорога, которая соединяет Арцах с остальным миром, а не только с Арменией, потому что мы соединяемся с миром через Армению», — сказала Донара Габриелян.

Информационное агентство ТАСС также освещало вчерашний митинг в Степанакерте. СМИ также представили блокировку Лачинского коридора в последние две недели и заявления обеих сторон по этому поводу.