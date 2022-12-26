26 декабря президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соглашение о назначении Григора Минасяна министром юстиции.
Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента Армении.
26 декабря президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соглашение о назначении Григора Минасяна министром юстиции.
Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Общенародный митинг, состоявшийся 25 декабря на площади Возрождения столицы Республики Арцах Степанакерта, оказался в центре внимания ряда ведущих международных СМИ....Читать далее
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