Обострение ситуации вокруг Лачинского коридора осложняет работу по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС.

«Безусловно, такие инциденты, как нынешняя эскалация вокруг Лачинского коридора, не могут не осложнять фон переговоров, в том числе мирного договора. Российская сторона прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на местах. Рассчитываем, что совместная работа по всем направлениям армяно-азербайджанского урегулирования будет возобновлена ​​в кратчайшие сроки», — сказал замминистра иностранных дел РФ, отвечая на вопрос о перспективах подписания мирного договора между Ереваном и Баку с учетом ситуации в Лачинском коридоре.

По словам замглавы МИД РФ, важно, чтобы две страны пришли к взаимоприемлемому решению вне зависимости от условий согласования документа.

«Мы считаем, что в данном случае срок согласования документа не столь важен. Главное, чтобы Баку и Ереван смогли прийти к взаимоприемлемому решению, которое будет гарантировать стабильный и справедливый мир в регионе», — сказал дипломат, добавив, что российская сторона готова поддержать переговорный процесс, как это записано в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана по итогам саммита в Сочи от 31-го октября 2022 года.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и миром, которая с 12 декабря заблокирована группой азербайджанцев, выдающих себя за экологов.