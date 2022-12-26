Увеличился объем взаимной торговли между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создав новые возможности для некоторых экономик ЕАЭС. Также увеличился объем экспорта из Армении в Беларусь и Россию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Евразийского банка развития (ЕАБР).

По данным ЕАБР, изменения в производственно-логистических цепочках создали новые возможности для некоторых экономик ЕАЭС.

«Так, по итогам 10 месяцев 2022 года экспорт из Армении в Беларусь и Россию увеличился в 2,8 и в 2,5 раза, экспорт из Кыргызстана в эти страны увеличился в 2 и 2,6 раза соответственно», — говорится в сообщении.

В ЕАБР также отметили, что экспорт из Казахстана в каждую страну увеличился в 1,2 раза. А в целом объем взаимной торговли стран ЕАЭС за 10 месяцев 2022 года увеличился на 12,8% и составил около 67 млрд долларов. При этом аналитики банка прогнозируют объем взаимной торговли ЕАЭС в размере 80-83 млрд долларов в 2022 году (рост около 12%).