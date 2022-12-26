Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял президента Центрального банка Мартина Галстяна.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате президента Армении, в ходе встречи Ваагн Хачатурян отметил, что в минувшем году, благодаря адекватным шагам и политике Центрального банка, год завершается экономическим ростом и без резких потрясений.

«Год особенный для всех центральных банков мира, для финансовых систем. По моим личным наблюдениям, действия ЦБ были очень адекватными, в результате чего мы имеем и экономический рост, и никаких потрясений, никаких экстраординарных явлений в финансовой системе не произошло. Вы прекрасно знаете, что финансовая система любит спокойствие и управляемость. Надеюсь, что в следующем году вы продолжите в том же духе», — подчеркнул Президент Армении.

Мартин Галстян поблагодарил за прием и оценку и отметил, что всегда чувствует поддержку Президента Республики.

«Мы всегда чувствуем вашу поддержку в наших взаимных контактах, всегда стараемся держать вас в курсе событий и наших планов. Как Вы уже сказали, год был полон вызовов, но Центральный банк, проводя взвешенную политику, закрывает год с неплохими показателями по сравнению с регионом и развитыми странами», — сказал глава ЦБ.

В ходе встречи обсуждались пути и риски сохранения устойчивости и управляемости финансовых систем в наступающем году и меры, которые необходимо предпринять ЦБ, направленные на нейтрализацию последних.