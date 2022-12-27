Из-за блокировки Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с внешним миром и Арменией, около 350 пациентов не могут получить надлежащую медицинскую помощь в Ереване. В отделениях реанимации находятся 20 пациентов, среди них 10 детей.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала председатель Постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

«Население в 120 000 человек, в том числе 30 000 детей, остается в полной блокаде. В Арцах не было разрешено доставить 400 тонн продуктов питания и медикаментов.

Это грубое нарушение прав человека со стороны Азербайджана, которое должно получить решительный ответ со стороны международного сообщества, которое также осуществить превентивные меры», — написала Товмасян.