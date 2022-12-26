В советские годы Ширакская область являлась одним из крупнейших промышленных центров Армянской ССР. Однако после обретения независимости промышленный сектор региона резко сократился. Несмотря на довольно развитое производство строительных материалов (в основном из туфа, базальта и др.), наличия предприятий по производству чулочно-носочных изделий и текстиля, производство пищевых и молочных продуктов, алкогольных напитков и пр., до былой славы региону очень далеко. Достаточно сказать, что на сегодня Ширак обеспечивает всего 3-4% совокупного годового промышленного продукта Армении.

Но, если все пойдет по плану, то именно здесь будет построена новая промышленная зона и большой логистический узел — так называемый, «сухой порт». По крайней мере, Министерство экономики настроено весьма решительно насчет реализации этого масштабного проекта, по которому уже готова и соответствующая концепция. Почти стостраничный документ под названием «Сухой порт Ширака и особая экономическая зона» вынесен на общественное обсуждение на сайте публикации правовых актов.

«Близость Ширакской области к Черному морю, а также прямая граница Армении с Ираном делают эту область естественным региональным узлом в транспортном коридоре Север-Юг, который соединяет автомобильные и железнодорожные сети Индии, Ирана и Пакистана с северными регионами России и Европы», — говорится в докладе.

Построить «сухой порт», или промышленный парк планируется на территории, прилегающей к аэропорту Ширак, который будет граничить как с аэропортом, так и железной дорогой, плюс автомагистралью «Север-Юг».

Впервые идею о проекте строительства промышленного парка «сухой порт» в Гюмри анонсировал министр экономики Ваан Керобян весной прошлого года. В то время также была проведена рабочая встреча в Торгпредстве России для обсуждения возможностей привлечения российских предприятий в проектируемый в Ширакской области промышленный парк.

Спустя год после этого, в мае 2022 года глава Минэкономики на встрече с руководителями областной и городской власти Ширакской области заявил, что в соответствии с намеченными целями «сухой порт» будет обеспечивать порядка 3% ВВП Армении. При этом он выразил надежду, что реализация проекта приведет к тому, что в Гюмри будут сконцентрированы крупные промышленные предприятия, которые смогут запустить свои производственные процессы на уже готовых площадках, не инвестируя в строительство. Наряду с этим промышленный парк предусматривает наличие складских помещений, благодаря которым будет создана возможность для перемещения грузов по желаемым направлениям — воздушным и железнодорожным транспортом.

«Мы видим возможность вернуть Гюмри статус промышленного города», — пояснил В.Керобян.

На самом деле, концепция «сухого порта» была разработана давно и во всем мире широко распространена. По сути, это мультимодальный логистический центр с развитой инфраструктурой, которая позволяет владельцу груза пользоваться всеми преимуществами морского порта, но на суше. Это значит, что на базе одного логистического центра грузовладелец может получить целый комплекс услуг по обработке груза, начиная от обработки и хранения грузов, таможенного оформления, маркировки до перегрузки на иные виды транспорта и даже доставку груза в конечный пункт назначения. С учетом как раз-таки возможности объединения доступа к автомагистралям и железным дорогам вкупе с получением услуг по таможенной обработке, складированию и распределению грузов, «сухие порты» привлекают все больший интерес бизнеса во всем мире.

Как отмечается в представленной концепции по созданию «сухого порта» в Шираке, объект спроектирован как многофункциональный, мультимодальный хаб для обслуживания тех региональных и международных компаний, которым требуется тщательная операционная процедура для консолидации таможенных процессов. Подобный расклад может помочь им снизить эксплуатационные расходы.

«Для достижения этого терминал будет работать над получением статуса Уполномоченного экономического оператора (AEO) и будет содействовать арендаторам в их заявках на получение такого же статуса», — указано в новом документе.

Иначе говоря, от грузового терминала «сухой порт» отличается гораздо большим оборотом и сложной инфраструктурой. Но у нас в стране пока нет столь большого потока грузов, в связи с чем на этом же месте планируется построить промышленную зону. В итоге, близость к транспортному узлу существенно сократит расходы на транспортировку грузов, а большие объемы производства снизят себестоимость продукции.

По словам Шарля Маласи, международного эксперта в сфере управления логистикой и портами, советника министра экономики Армении, ответственного за организацию проекта, Гюмри является самым удобным городом для реализации концепции «сухого порта», поскольку имеет хорошую инфраструктуру, железнодорожную связь, граничит с Турцией, Грузией и имеет связь с Европой через Черное море.

«Надо найти путь, как это все можно использовать вместе, снизив общие расходы», — говорит эксперт, поясняя, что само строительство займет срок до одного года. И если намеченные процессы не замедлятся, то самое позднее к началу 2025 года «сухой порт» в Гюмри станет реальностью и будет полностью функционировать.