26 декабря состоялось заседание Экспертного совета по защите прав человека в Вооруженных Силах при Уполномоченном по правам человека.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Защитника прав человека Армении.

Участников заседания приветствовала правозащитник РА Кристинна Григорян. Защитник представил деятельность, проведенную учреждением Защитника во время и после азербайджанской военной агрессии в сентябре 2022 года, в том числе краткое изложение опубликованных чрезвычайных отчетов.

Начальник отдела защиты прав человека в сфере уголовного правосудия и вооруженных сил аппарата правозащитника Грант Джилавян и начальник отдела защиты прав военнослужащих и членов их семей аппарата ЗПЧ Андраник Егоян представили работу, проделанную аппаратом Защитника в конфликтных и постконфликтные ситуации. Они рассказали о мониторинге на азербайджанских медиа-платформах, приеме граждан, звонках на горячую линию, поступивших заявлениях и жалобах.

В период с 13 по 23 сентября только в Управление по защите прав военнослужащих и членов их семей поступило более 100 заявлений и жалоб. Большинство из них касалось судьбы и местонахождения военнослужащих. Кроме того, в учреждение Защитника продолжают поступать жалобы от родственников жертв 44-дневной войны.

Отмечено, что во время азербайджанской военной агрессии в сентябре 2022 года сотрудники ГРУ работали в зонах активных боевых действий, в результате чего была собрана достоверная доказательная информация.

Защитник также сообщил, что в ходе ознакомительной миссии учреждения также были отмечены недостатки в реагировании государственных органов и органов местного самоуправления на кризисные ситуации, и учреждение представило правительству РА рекомендации относительно институциональных решений.

Состоялась дискуссия в формате вопросов и ответов. Они коснулись заключенных, содержащихся в Азербайджане, положения и судьбы пропавших без вести, работы соответствующей комиссии, военнослужащих-репатриантов, в том числе их здоровья и психологического состояния, вопроса размещения в приграничных населенных пунктах.

После этого Давид Варданян, специалист отдела защиты прав военнослужащих и членов их семей штаба правозащитников, и Юлия Гаспарян, специалист Научно-экспертного и образовательного центра, представили состояние прав человека в период учебных занятий.

Состоялось подведение итогов работы заседания совета и обмен мнениями о том, что делать дальше.