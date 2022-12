Экстравагантный шедевр сэра Эндрю Ллойда Уэббера «Сансет Бульвар», созданный на основе трагикомедии Билли Уайлдера, будет представлен в Армении — впервые на русском языке и впервые на постсоветском пространстве. Мюзикл «Сансет Бульвар» будет показан в СКК им. Демирчяна: 6 спектаклей, которые пройдут с 6 по 12 апреля.

Мюзикл представит продюсерская компания Погоса Арутюняна SKYFIST Studio Corporation. Режиссер-постановщик Антон Музыкантский. На сцене — Государственный симфонический оркестр Армении (дирижер Мариам Барская), в главной роли Тамара Гвердцители (Норма Дезмонд) и армянские актеры театра и кино.

Как сообщает официальный сайт компании SKYFIST Studio, ереванская постановка разрабатывается международной командой специально для Армении. Постановка осуществляется по специальному соглашению с театральной компанией Эндрю Ллойда Уэббера The Really Useful Group Ltd. Спектакль не станет банальным «переносом» западной версии — в Ереване представят авторское прочтение мюзикла, оригинальную постановку, созданную при участии армянских артистов, прошедших открытый национальный кастинг. Последний состоялся в конце июня 2022 года, в нем приняли участие более 140 профессиональных актёров.

Главная роль в мюзикле рассчитана на участие звезды с мировым именем — в образе Нормы Дезмонд, знаковой героини Уэббера, блистали исключительно первые леди музыкального театра, такие, как Патти Люпон и восьмикратная претендентка на «Оскар» Гленн Клоуз. И не случайно, что для исполнения главной роли в русской версии мюзикла в Ереване была приглашена звезда международного класса, актриса и певица Тамара Гвердцители.

Имя Тамары Гвердцители хорошо известно всему музыкальному миру, перед ее талантом и голосом преклоняются миллионы поклонников. Ей аплодировали театр Millennium в Нью-Йорке, театр Queen Elizabeth Theater в Торонто, парижский концертный зал «Олимпия», московский Государственный Кремлевский Дворец, нью-йоркские «Карнеги-холл» и «Ассембли-холл». В Париже Тамару назвали «русской Эдит Пиаф», в New York Times удивлялись уникальному тембру певицы, её голосом восхищался Мишель Легран, а коллеги дали «блистательной Тамрико» негласный титул «великого мастера эстрады».

Тамара Гвердцители, органично сочетая в своем творчестве «world music», высокую эстраду и «modern jazz», также имеет и успешный опыт работы в театральных постановках. Самая свежая театральная работа Гвердцители — моноопера Пуленка «Человеческий голос».

«Сансет Бульвар» посвящён героям киноиндустрии, поэтому закономерным стало сотрудничество SKYFIST Studio со знаменитой студией «Арменфильм». Артефакты из павильонов «Арменфильма» станут частью пространства мюзикла «Сансет Бульвар»: винтажные софиты, катушки для плёнок, коробки для хранения кинолент, реквизит и бутафория… Все киноэкспонаты будут бережно отреставрированы — и впервые окажутся не на съёмочной площадке, а на театральной сцене.