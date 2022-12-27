В рамках государственной целевой программы «Доступное жилье — молодой семье», координируемой Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, в 2022 году (по положению на 1 декабря) субсидировано 787 семей: 227 из Еревана и 560 из областей Армении.

Как сообщили «РА» из Управления информации и по связям с общественностью Министерства, программа была запущена в 2010 году, и за весь период постоянное субсидирование из государственного бюджета Армении было предоставлено 5574 семьям (включая количество семей за 2022 год). В 2022 году на финансирование государственной целевой программы «Доступное жилье — молодой семье» из госбюджета было выделено 1 миллиард 737 миллионов 500 тысяч драмов. Планируется, что в 2023 году государственное финансирование проекта составит уже 2 млрд 64 млн 900 тыс драмов.

Для сравнения, за предыдущие два года сумма, фактически выделенная из государственного бюджета Армении на субсидирование государственной целевой программы «Доступное жилье — молодой семье», составила 1 млрд 351 млн 398 тыс. 460 драмов в 2021 и 1 миллиард 146 миллионов 929 тысяч 700 драмов в 2020 году соответственно.