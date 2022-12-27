Две недели, как Нагорный Карабах находится в полной блокаде. Разглагольствующий о мире и стабильности в регионе, Азербайджан держит в блокаде 120 тысяч армян, в том числе около 30 тысяч детей. Больницы НК перестали проводить плановые операции, тяжелобольных невозможно перевезти в Ереван.

В Нагорный Карабах невозможно доставить медикаменты и продукты питания. Из-за закрытия азербайджанскими головорезами единственной дороги, связывающей НК с Арменией — да и не только с ней, — проблемы начали возникать и в экономической сфере. Ряд предприятий непризнанной республики уже вынужден прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность в финансовом и экономическом плане.

И пока мир встречает Новый год, Азербайджан этому же миру доказывает, что Нагорный Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана. Тому подтверждение не только прошедшие три десятилетия борьбы за свободу армянского населения НК, но и нынешняя блокада.

Дети Нагорного Карабаха, в отличие от детей западных стран, готовящихся встречать Новый год, в воскресенье вместе с родителями пришли на митинг. Они хотят жить.

А в нынешней ситуации получается, что решением покупать энергоносители у Азербайджана, чтобы греть своих детей, Евросоюз финансирует гибель армянских детей Нагорного Карабаха.

Любое финансовое вливание в бюджет Азербайджана направлено против Армении и Нагорного Карабаха.

Покуда мировое сообщество не поймет, что финансовое вливание в бюджет Азербайджана — это финансирование конфликта, Азербайджан будет пребывать в эйфории.

Хотя в Европе, впрочем, кажется начали понимать, что к чему.

Вот традиционно благосклонная к Армении и Нагорному Карабаху Франция, вернее, мэры Парижа, Лиона и Марселя призвали Францию и Евросоюз ввести санкции против Азербайджана.

В публичном обращении, опубликованном в газете Libération, они призвали Францию и Евросоюз проявлять большую дальновидность при заключении соглашений о сотрудничестве или торговых сделках с Азербайджаном, отметив, что инициатива президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поставках газа из Баку более чем тревожна, назвав сделку с Азербайджаном финансированием конфликта.

Французские мэры также просили инициировать европейскую политику санкций против Азербайджана, подобную той, которая была принята против России, начиная, например, с замораживания активов азербайджанских лидеров и олигархов, хранящиеся во Франции.

«И поскольку этот режим (имеется ввиду режим Алиева – Г.С.) больше не хочет вести переговоры, мы просим Францию занять прозрачную позицию по Нагорному Карабаху, особенно в плане децентрализованного сотрудничества, для наших провинций, департаментов и городов, по примеру Парижа, Лиона, Марселя или других, также объединить человеческие, финансовые и материальные ресурсы и протянуть руку помощи Арцаху для восстановления многочисленных инфраструктур, разрушенных в результате конфликтов.

Мы также просим Францию принять участие в перезапуске Степанакертского аэропорта: этот воздушный мост позволит смягчить последствия блокады и облегчить жизнь тысячам мирных жителей, чья единственная вина — это желание жить на своей земле», — заявили мэры.

Они также заявили, что Франция не может оставить армян НК под прихотью диктатора Ильхама Алиева, который уже более двух десятилетий проводит армянофобскую политику.

Самое главное: французские мэры в открытую называют Алиева диктатором. Надеемся, к справедливому начинанию присоединятся и другие деятели. Это только начало.

Все страны, имеющие интерес в нашем регионе, прекрасно ведь знают, что творится в эти дни в Лачинском коридоре. Знают, что там стоят не экологи (и чего они так обеспокоены эксплуатацией шахты — ведь добыча нефти и газа на территории Азербайджана гораздо больше приносит вреда экологии), а переодетые в гражданское военные и сотрудники спецслужб, готовые по приказу своего диктатора разжечь новую войну. Цели, конечно, далеко идущие. Но в данный момент страдает Нагорный Карабах.

А как Азербайджан гарантирует безопасное проживание армян — наглядно демонстрирует происходящее в Лачинском коридоре. И поэтому Нагорный Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана.