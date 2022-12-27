Организации образовательной сферы Армении обратились с открытым письмом в Армянское представительство Европейского Союза, Организации Объединенных Наций (ООН) и посольства постоянных государств-членов Совета Безопасности в связи с блокадой дороги Горис-Степанакерт и углублением гуманитарный кризис.

Как сообщает «Арменпресс», в письме, в частности, говорится:

«Азербайджанская сторона этими и регулярными действиями грубо нарушает ратифицированную ею же Всеобщую декларацию прав человека ООН, определяющую право каждого человека на получение образования. Фактически регулярно нарушалось право 30 000 детей на образование, также гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка. В результате перекрытия единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, ряд армянских и международных образовательных организаций не могут нормально выполнять свою работу. Многие сотрудники последних либо не могут вернуться в свои общины, либо находятся в блокаде в самом Арцахе».

Открытое письмо подписали образовательный фонд «Учи, Армения», Центр креативных технологий «Тумо», образовательный фонд «Айб», благотворительный фонд «Дети Армении», Всеармянский благотворительный союз, Союз предприятий передовых технологий, Ширакациская семинария, швейцарский гуманитарный фонд «КАЗА» , Фонд «РеАрмения», Армянское образовательное учреждение, Армянская ассоциация независимых школ «Один голос», Образовательный фонд «Я», Армянская евангелическая ассоциация Америки и инициатива «Технологическое будущее Армении».

Авторы письма призывают международные структуры и иностранные дипломатические миссии в рамках их мандата восстановить право детей Арцаха на образование, обеспечить безопасную образовательную среду и не допускать дискриминационного обращения.

«В сложившейся ситуации необходимо срочно восстановить безопасное сообщение по единственной сухопутной дороге, соединяющей Арцах с Арменией, и в качестве дополнительной меры обеспечить воздушное сообщение в случаях, когда использование этой дороги необходимо в неотложных гуманитарных целях», говорится в письме.

Организации требуют немедленной встречи с соответствующими представителями ООН для обсуждения ожидаемых действий. Организации готовятся направить аналогичные письма другим международным организациям.

Ознакомиться с полным содержанием письма можно здесь.