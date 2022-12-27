Правозащитные организации Армении и Арцаха опубликовали внеочередной отчет о гуманитарных последствиях блокады Лачинского коридора с обновленными данными.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства по правам человека Армении.

В отчете подытожен азербайджанский общественный дискурс и проанализированы заявления официальных лиц Азербайджана, вывод из которых заключается в том, что политическое руководство Азербайджана готовило и направляло общественное мнение в отношении Лачина с ноября с помощью основных средств официальной и квазиофициальной информации и формирования общественного мнения для блокирования гуманитарного коридора.

Апробированные методы разжигания арменофобии и национальной ненависти к армянам Арцаха продолжают широко использоваться азербайджанской государственной пропагандистской машиной, пытаясь поставить их в контекст ложных экологических настроений.

В докладе также обновлены вновь выявленные факты об участниках фейковой экологической акции, представлено состояние человека в условиях создавшегося гуманитарного кризиса.

Согласно сложившейся практике, отчет будет представлен организациям и субъектам с международными правозащитными мандатами, а также будет доступен международным судебным инстанциям, где, в том числе, требование Армении прекратить блокирование единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и миром.