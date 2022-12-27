Лекарства, доставленные в Арцах при посредничестве Международного комитета Красного Креста, удовлетворят потребность в течение 10 дней.

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения министерства здравоохранения Арцаха.

«При посредничестве Международного комитета Красного Креста 25 декабря в Арцах было доставлено 10 тонн гуманитарного груза — медикаменты, детское питание, предметы медицинского назначения. Лекарства будут распределены по лечебным учреждениям республики, обеспечивая потребность в течение 10 дней», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Республики Арцах высоко ценит поддержку и эффективное сотрудничество, оказываемые Международным комитетом Красного Креста в условиях создавшегося в Арцахе гуманитарного кризиса.