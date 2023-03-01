Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта будут реализованы мирные инициативы, выработанные совместно с РФ.

«Этот регион можно назвать в прямом смысле узловым, еще одним регионом, где все-таки есть надежда, что будут реализованы те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами (Арменией и Азербайджаном — прим. ТАСС) совместно с Россией», — сказала она в среду в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала хамством попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе. По ее мнению, такая политика ведется не для урегулирования конфликта, а с «ровно противоположными целями». «К сожалению, и здесь такую тенденцию мы наблюдаем на протяжении многих лет. Сейчас западники еще больше активизировались», — добавила дипломат.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что успешных примеров урегулирования конфликтов с участием западных партнеров нет, при этом «количество конфликтов по причине, по инициативе коллективного Запада увеличивается». «Никто не сможет сказать, что где-то, где побыла нога, или рука, или мысль коллективного Запада, стало лучше», — констатировала Захарова.