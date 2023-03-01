Азербайджан, несмотря на решение Международного суда, все еще держит закрытой единственную дорогу, соединяющую Арцах с внешним миром.

Как передает «Арменпресс», к тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в Арцахе из-за блокирования Лачинского коридора, обратилась и газета «Christian Post».

«Christian Post» напомнила о решении Международного суда ООН, которым Азербайджан обязан принять меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Издание представило интервью CBN News с Гаянэ Бегларян, женщиной из Арцаха, у 4-летней дочери которой обнаружен рак печени. Из-за отсутствия возможности дальнейшего лечения в Арцахе семья переехала в Ереван при посредничестве Красного Креста. Однако многие арцахские армяне с различными заболеваниями до сих пор лишены необходимой медицинской помощи.

Автор статьи написал и о реакции международного сообщества на ситуацию, создавшуюся в Арцахе в результате блокады.

Газета сообщила, что 20 февраля член Палаты лордов Соединенного Королевства баронесса Кэролайн Кокс заявила CBN News, что ситуация в Арцахе крайне серьезная, существует опасность геноцида.

«Это может быть очередной этап геноцида, уничтожения христиан, уничтожения христианского наследия», — сказала Кэролайн Кокс.

Газета напомнила и то, что в январе президент организации «Международная христианская солидарность» Джон Эбнер и баронесса Кокс направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали его принять меры для предотвращения нового геноцида против армян.

«Christian Post» коснулась и Геноцида армян в Османской империи, многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, Апрельской войны 2016 года, 44-дневной войны 2020 года, перемирия, подписанного по ее окончании, которое не привело к ослаблению напряженности.