Уже год, как либерализован энергетический рынок Армении. В результате, поэтапно исчезает монополия на разных плоскостях. На рынке появляются новые продавцы, усиливается конкуренция, что приводит к повышению качества предоставляемых услуг.

Рынок становится способным поглощать новые инвестиции, новые подходы способствуют и развитию сектора возобновляемых источников энергии. С другой стороны, расширяются права потребителей. Потребители могут свободно покупать электроэнергию от поставщиков, работающих на рынке. Компании сбыта могут продавать электроэнергию как в Армении, так и за ее пределами. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холе «Арменпресс», генеральный директор Вычислительного центра Министерства территориального управления и инфраструктуры РА Месроп Месропян отметил, что с начала либерализации зарегистрирована большая активность энергетического рынка, чем ожидалось.

«Сейчас картина такова. У нас работают 4 компании сбыта, 6 оптовых торговых компаний, есть 19 квалифицированных потребителей, которые самостоятельно действуют на рынке и покупают электроэнергию. У нас есть 48 малых гидроэлектростанций, которые вышли на свободный рынок и реализуют свою продукцию в секторах свободного рынка», — сообщил Месроп Месропян.

На вопрос, какие потребители могут воспользоваться возможностями либерализованного рынка на данном этапе, Месроп Месропян сказал, что на данном этапе, до 2025 года, первоочередной задачей является создание оптового рынка. Другими словами, на рынок выйдут промышленные предприятия, будет создан институт поставщиков. После этого круг потребителей расширится.

По словам специалиста, в прошлом году, когда либерализация рынка только начиналась, прогнозы были таковы, что в конкурентных сегментах рынка будет продаваться 3-5 % поставляемой электроэнергии. Однако, в конце 2022 года, этот показатель достиг 13-14%. Месроп Месропян подчеркнул, что и потребители, и поставщики участвуют в рынке в той или иной степени на добровольной основе. Даже в этом случае с точки зрения активности зафиксированы удовлетворительные показатели.

В прошлом году объем электроэнергии, экспортированной в Грузию, превысил суммарный показатель за последние 10 лет. В 2022 году из Армении в Грузию было экспортировано 328 млн кВтч электроэнергии. По словам Месропа Месропяна, это связано с новыми подходами, действующими на рынке и активностью частного сектора.