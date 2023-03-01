1 марта при посредничестве и участии дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил состоялась очередная встреча официальных представителей Республики Арцах и Азербайджанской Республики.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

«Были обсуждены гуманитарные и инфраструктурные вопросы, в частности, касающиеся восстановления беспрепятственного проезда автотранспорта по Лачинскому коридору, восстановления линии электропередач, питающей Арцах из Армении, бесперебойной подачи природного газа, а также эксплуатации Кашенского рудника. Других вопросов в повестке не было. Надеемся, что результаты не заставят себя ждать», — сказала пресс-секретарь президента Арцаха.

Предыдущая встреча представителей Арцаха и Азербайджана при посредничестве командования российских миротворческих сил состоялась 24 февраля.