Производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по итогам 2022 года выросло на 9,4% и составило 11,5 трлн рублей. Армения является лидером по росту объемов сбора зерна.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе брифинга.

«Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по итогам 2022 года выросло на 9,4% и составило 11,5 трлн российских рублей», — сказала Малкина.

По ее словам, положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых.

По предварительным данным, валовой сбор зерна в ЕАЭС составил почти 187 млн тонн, что примерно на 27% больше уровня предыдущего года. Существенное увеличение сборов отмечено во всех странах Союза и обусловлено ростом урожайности. В Армении сбор зерна вырос почти на 58%, в Кыргызстане — на 36%, в Казахстане — на 34,5%, в России — почти на 27%, в Беларуси — на 19%.

Как отметила Малкина, также увеличился сбор сахарной свеклы — на 2%, сбор картофеля — на 4,6% и овощей — на 1%.