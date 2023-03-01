Борьба с коррупцией является для Армении вопросом принципиальной важности, не может быть ни одного случая коррупции, расследование которого не проводится должным образом.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Борьба с коррупцией является для Армении вопросом принципиальной важности. И мы никоим образом не ослабим наши усилия в этой борьбе», — сказал Пашинян.

Что касается обнародованных оппозицией фактов, касающихся коррупционных проявлений, премьер-министр заверил, что правоохранительные органы также интересуются этими фактами.

«Должен заверить, что не может быть ни одного дела о коррупции, расследование которого не проводилось бы должным образом. Исключено, чтобы какое-либо коррупционное дело не было расследовано на должном уровне», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что коррупция, прежде всего, связана с госуправлением, органами местного самоуправления, судебной и другими системами. Премьер-министр подчеркнул, что его позиция остается предельно ясной: в сфере государственного управления должно быть существенное повышение заработной платы в судебной системе.

«У нас нет возможности сказать с одной стороны: давайте бороться с коррупцией, пусть государственные органы предоставляют качественные услуги, с другой- говорить, что, например, в министерствах должен быть специалист за 90 или 110 тысяч драмов. С другой стороны, ожидать, что все пройдет быстро и качественно. В связи с этим мы реализовали антикоррупционную стратегию, принятую в 2018 году, и сейчас находимся в процессе разработки новой стратегии», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, самой большой проблемой является преступное мышление, более благодатной почвы для коррупции и преступности, чем уголовное мышление, просто нет. «Мы должны осуществить переход от криминального мышления к отношениям, основанным на законе», — заключил премьер-министр.