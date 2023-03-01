Рождаемость в Армении в 2022 году снизилась по сравнению с 2021 годом, но в январе 2023 года зафиксирована некоторая положительная динамика.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Статистически мы видим, что в течение 2020 года и в первой половине 2021 года было зафиксировано снижение браков, но должен сказать, что январь 2023 года дает нам некоторую надежду на то, что в этом году эта тенденция пойдет в обратном направлении. В этом году в январе мы зафиксировали самый высокий уровень рождаемости в январе за последние три года. В январе мы впервые перешагнули отметку в 3000 тысяч», — сказала Аванесян.

Говоря о рождении в семьях третьих и четвертых детей, Аванесян отметила, что количество третьих и четвертых детей за десять лет увеличилось почти вдвое.

По словам Аванесяна, в условиях войны 2020 года произошли изменения в настроениях и представлениях общества, изменилась статистика, касающаяся детей мужского пола.

«Конечно, мы должны продолжать политику общественных кампаний, просветительскую работу, изменение общественного мнения, а также ужесточение запретов. Но только запреты результата не дают, должны быть комплексные действия», — заключила Аванесян.