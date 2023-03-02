Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 2-3 марта с рабочим визитом будет находиться в Федеративной Республике Германия. «Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате премьер-министра.

В рамках визита премьер-министр встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После встречи премьер-министр РА и канцлер ГДР выступят для СМИ с итогами встречи.

2 марта Никол Пашинян посетит Немецкий совет по междунродным отношениям.

3 марта запланирована встреча премьер-министра Пашиняна с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В рамках визита намечен и ряд других встреч.