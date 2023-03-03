Глава МИД России Сергей Лавров, находившийся 27-28 февраля в Баку с визитом, приуроченным к первой годовщине подписания 22 февраля 2022 г. Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, выступил там с примечательными заявлениями.

Азербайджан привержен трехстороннему заявлению?

Лавров: Москва и Баку подтвердили приверженность неукоснительному выполнению всех положений заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, их с ноября 2020 года уже четыре — 9 ноября 2020 г., 11 января 2021 г., 26 ноября 2021 г., 31 октября 2022 г.

Надо же! Оказывается Азербайджан, уже три года постоянно нарушающий положения трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 г., «привержен его неукоснительному выполнению». Если так, то, может, Сергей Викторович скажет нам, когда вернутся в Армению несколько десятков удерживаемых Азербайджаном армянских пленных? Когда, выполняя положение пункта 1 заявления,

Азербайджан вернется на позиции, которые он занимал к тому моменту? Когда Азербайджан уберет свои войска из Паруха, Храморта и других находящихся в зоне ответственности РМК РФ населенных пунктов Арцаха, оккупированных после подписания заявления? Когда уберет свои войска с суверенной территории Армении, захваченной в результате агрессий в мае 2021 г. и в сентябре 2022-го? Когда в Арцах будут допущены представители международных организаций: Наконец, когда Азербайджан разблокирует Бердзорский (Лачинский) коридор?

В трехстороннем заявлении нет упоминаний КПП в Бердзорском коридоре и нет слов «гражданский» и «гуманитарный»

Лавров: Режим функционирования Бердзорского (Лачинского) коридора «должен в полной мере соответствовать самому первому трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., что означает необходимость обеспечить свободное передвижение для исключительно гражданских и гуманитарных грузов и гражданских лиц». «Этого мы в наших контактах и добиваемся прежде всего по линии российского миротворческого контингента. Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов. Но есть возможность техническими средствами снять имеющиеся подозрения в отношении того, что коридор действительно используется по назначению. Сегодня этого касались. Технические детали имеют второстепенное значение».

Разочаровав Азербайджан признанием, что заявление от 9 ноября 2020 г. не предполагает установку КПП на Бердзорском коридоре, как настаивает Баку, российский министр, видимо, решил подсластить пилюлю для бакинских врушек, твердящих о якобы военных поставках в Арцах и стремящихся оставить Арцах совсем без оружия, без армии, без какой-либо защиты, заявлением о том, что свободное передвижение по коридору якобы предусмотрено исключительно для гражданских и гуманитарных грузов и гражданских лиц. Нет там такого.

Смотрим пункты 3, 4 и 6 заявления:

«3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

С каких пор слово «граждане» стало приравниваться к слову «гражданский»? Слово «гуманитарные» вообще отсутствует. Нет там и упоминания о каких-либо технических средствах контроля. Чего только не придумаешь, чтобы угодить стратегическому то ли партнеру, то ли союзнику…

Кстати, об отсутствии в трехстороннем заявлении упоминаний КПП в Бердзорском коридоре говорил и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в интервью радио «Азатутюн».

Почему Москва и Баку обеспокоены присутствием миссии ЕС в Армении?

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов: Присутствие миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана нарушает легитимные интересы Азербайджана. Присутствие первой миссии было результатом консенсуса, поскольку миссия носила временный характер и преследовала две цели — укрепить меры доверия и помочь в делимитации границы. Обе цели не достигнуты, заявил Байрамов, добавив, что со стороны миссии в Баку действенных шагов не видели. По его словам, «с началом деятельности миссии позиция армянской стороны стала более деструктивной».

Ничего подобного. Европейские наблюдатели были приглашены в Армении после агрессии Азербайджана против нашей страны в сентябре 2022 г. и отказа России и ОДКБ не только дать политическую оценку этой агрессии, но и вместе членом ОДКБ Арменией противодействовать агрессии против нее со стороны государства не члена.

С появлением европейских наблюдателей, пусть только на территории Армении, Баку был вынужден умерить свои агрессивные проявления. Вот и бесится.

Лавров: ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном, в т.ч. «продавливая вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функций, мандата, продолжительности и с точки зрения той добавленной стоимости, которую миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать. Мы во всех наших действиях руководствуемся принципом не «навреди». Мы руководствуемся принципом содействия такому решению всех возникающих проблем, которое, во-1, опиралось бы на принципиальную договоренность трех лидеров в рамках их 4 заявлений и, во-2, обеспечивало бы здесь взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество между всеми странами региона. Далеко не все игроки, прежде всего, те, которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами и хотят здесь работать не в пользу чего-то, а против кого-то. Мы это видим, но я убежден, что это видят непосредственно вовлеченные в процесс стороны».

Увы, как бы хорошо все это ни звучало, но в результате Армения и Арцах то и дело подвергались агрессии Азербайджана, в т.ч. в нарушение заявления от 9 ноября 2020 г.

Странно вообще-то. Миссия ЕС в Армении Россию беспокоит, а очевидное стремление Азербайджана к сближению с НАТО через Турцию, военное присутствие члена НАТО Турции в Азербайджане озабоченности не вызывает…

И снова об Алма-атинской декларации

Лавров: Лидерами Азербайджана и Армении был подписан документ (Пражское заявление — Г.М.), который, в том числе содержит ссылку на Алма-атинскую декларацию. Алма-атинская декларация — это открытый документ, в нем написано, что государственные границы новых государств, образовавшихся на месте СССР, будут определяться административными границами, которые существовали в рамках Союза: «Даже не знаю, что туда добавлять».

Этот вопрос «РА» подробно прокомментировала в статье » Автором всех агрессий против Арцаха и Армении был Азербайджан» (https://www.ra.am/archives/82946/).

Глава МИД РФ отметил готовность России предоставить свою площадку для встречи министров ИД Армении и Азербайджана: «Подтвердили свою готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч. Азербайджанская сторона к этому готова. Армянская сторона заявила, что не возражает, но пока не дает окончательного согласия. Не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам они хорошо известны».

Отметив необходимость активизации работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанский границы, Лавров вновь подтвердил готовность России оказывать консультативное содействие, равно как содействовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Куда заведет «Север-Юг» — в Турцию или в Иран?

Лавров: « В ходе переговорного процесса говорили о разблокировании транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Рассчитываем, что в скором времени вице-премьеры — сопредседатели соответствующей Трехсторонней рабочей группы — смогут выйти на конкретные договоренности по возобновлению использования железнодорожного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахичеваном».

Глава МИД РФ анонсировал несколько мегапроектов, которые готовят Москва и Баку и которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер, но почему-то упомянул только маршрут Азербайджан-Нахиджеван. Джейхун Байрамов отметил, что упомянутая выше ж/д могла бы стать серьезным компонентом проекта Север-Юг: «Недостающий железнодорожный участок, если будет достроен, даст возможность соединиться с иранской железнодорожной системой, выйти на Турцию, и быть большим ответвлением проекта Север-Юг».

Между тем, есть и другой маршрут по коридору «Север-Юг» — Россия-Грузия-Армения, который может обеспечить транспортные связи не только Армении, но и России как с Ираном, так и с другими странами через морские порты Персидского залива…