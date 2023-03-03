Товарооборот Армении с Германией значительно увеличился в прошлом году, увеличились и импорт, так и экспорт. В прошлом году Армения вернула себе место в списке стран международного сотрудничества Германии, в результате чего открываются возможности для более широкого сотрудничества.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил заместитель министра экономики Армении Рафаэль Геворкян, находящийся в Германии в составе делегации премьер-министра Армении.

Замминистра отметил, что в повестке визита есть и экономические вопросы. «В своем выступлении премьер-министр сделал определенные ссылки и на экономическую повестку. Было упомянуто возможное поле сотрудничества по «зеленому водороду». На наш взгляд, это достаточно перспективно», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что товарооборот с Германией значительно вырос за последний год. Увеличились как импорт, так и экспорт. Это имеет место и в ряде европейских стран.

Согласно данным, опубликованным Статкомитетом РА, экспорт из Армении в Германию в 2022 году составил 106 миллионов 72 002 долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 36,7 процента. А импорт в прошлом году составил 457 миллионов 46 003 тысячи долларов, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2021 годом.

Замминистра отметил, что это достаточно большое увеличение вызвало обеспокоенность в определенных кругах с европейской стороны, опасаясь, что они как-то связаны с обходом западных санкций против России.

«Есть ряд и других причин, по которым товарооборот зафиксировал такой рост. Когда некоторые из мировых цепочек поставок меняются, логично, что бизнесмены пытаются найти новые цепочки. И у Армении есть свое место в этих цепочках поставок. Мы пытаемся максимально использовать его, не нарушая при этом существующую двустороннюю санкционную среду. Мы тщательно контролируем все сделки и последовательно выполняем все виды требований законодательства», — заверил замминистра.

Он напомнил, что Армения на некоторое время была исключена из списка стран международного сотрудничества Германии. Однако в прошлом году ей удалось восстановиться.

«И отныне мы также будем в списке стран двустороннего сотрудничества с Германией. А это значит, что открываются довольно интересные возможности: с Арменией может быть задействовано более широкое сотрудничество, более крупные финансовые проекты. В связи с этим работы продолжаются», — сказал Рафаэль Геворкян.

Между странами есть достаточно насыщенная повестка в различных областях. Касаясь экономики, замминистра сказал, что в повестке есть все: от развития малого и среднего бизнеса до крупных промышленных инвестиций. «Считаю, что сотрудничество в этом направлении должно быть продолжено. Мы считаем, что договорно-правовая база, существующая сегодня между Арменией и Германией, позволяет нам говорить о крупных инвестиционных проектах, и в ближайшее время мы будем активно работать в этом направлении», — отметил Геворкян.