В Степанакерте приветствуют заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе равных принципов территориальной целостности и права на самоопределение народа Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Мы приветствуем заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем, на основе равных принципов территориальной целостности и права на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Решение невозможно без учета наших фундаментальных и коллективных прав», — написал Арутюнян.

На пресс-конференции, состоявшейся после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придает большое значение достижению мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права самоопределения граждан Нагорного Карабаха.

«Мы обеспокоены нестабильной гуманитарной ситуацией на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться, и необходимо найти долгосрочное решение во благо людей. С этой точки зрения необходимо достичь мирного решения, с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права граждан НК на самоопределение. Более того, все эти принципы равноправны», — сказал канцлер.