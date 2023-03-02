Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян 1 марта созвал совещание с участием министров сельского хозяйства, социального развития и миграции Республики Арцах, заместителя министра финансов и экономики и директора Фонда содействия селу и сельскому хозяйству.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате госминистра Арцаха.

Представив ранее собранные данные, госминистр подверг резкой критике способы и методы организации перевозки гуманитарных грузов для смягчения последствий блокады Арцаха. Гурген Нерсисян поручил в срочном порядке обобщить всю необходимую информацию, провести инвентаризацию товаров и минимальную внутреннюю потребность, чтобы можно было правильно определить приоритет ввозимых гуманитарных грузов. «Не включены и не оценены интересы всех хозяйствующих субъектов в самых разных процессах, их мнение и точка зрения не были услышаны, поэтому теперь они вынуждены поднимать свои проблемы индивидуально»», — сказал Гурген Нерсисян.

Госминистр счел неприемлемым, что сельскохозяйственные работы до сих пор не начаты, и есть много незавершенных процессов, чтобы придать им срочный импульс. «Одной из основных причин такой ситуации является отсутствие должного взаимодействия между министерствами и другими должностными лицами. Недопустимо, чтобы они выявлялись лишь во время консультаций с госминистром», — подчеркнул Гурген Нерсисян.

Государственный министр дал соответствующие указания по ряду вопросов, требующих безотлагательного решения, которые должны быть реализованы в соответствии с четким графиком.