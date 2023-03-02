Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня дипломата. «Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате премьер-министра.

«Уважаемые дипломаты!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем дипломата!

В 1992 году в этот день Республика Армения официально стала членом Организации Объединенных Наций, приняв принципы общечеловеческих ценностей, защиты прав человека и установления демократии как неотъемлемой части государственной идеологии. Перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке был поднят флаг независимой и суверенной Республики Армения.

Сегодня, когда мы сталкиваемся с самыми серьезными вызовами внешней безопасности, дипломатическая служба должна приумножить свои усилия по продвижению наших государственных интересов, защиты демократии, суверенитета, независимости нашего государства, способствовать повышению международного авторитета Армении, укреплению экономических связей.

Мы должны суметь признать прошлые упущения и двигаться вперед для достижения наших целей. От эффективности Вашей работы зависят наши будущие достижения на международной арене.

Еще раз, со всей теплотой поздравляю Вас с Днем дипломата и желаю Вам эффективной службы во благо Республики Армения», — говорится в послании.