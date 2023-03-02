Престижный американский журнал «Forbes» назвал 14 сумасшедших инструментов генеративного ИИ, и включил в этот список армянские Krisp и Podcastle.

«Podcastle — это платформа для записи и редактирования аудиозаписи со встроенными инструментами искусственного интеллекта, которые помогают создавать простые и плавные записи.

Они звучат так, как будто они профессионально были отредактированы путем автоматизации таких задач, как озвучивание, удаление шума и транскрипция.

Krisp — это программа конференций, которая использует алгоритмы для удаления фоновых шумов, эха и других отвлекающих элементов в режиме реального времени, обеспечивая четкие и профессиональные встречи», — говорится в описании журнала.



Журнал также добавил, что запуск ChatGPT в последние месяцы показал, что новые типы инструментов генеративного ИИ важны не только в академических исследованиях или технологических гигантах Силиконовой долины.

«ИИ действительно стал технологией, которую может использовать любой бизнес или человек, чтобы революционизировать свою работу и повседневную деятельность», — написано в «Forbes».



Podcastle и Krisp попали в этот рейтинг вместе с ChatGPT, Dall-E 2, Stable Diffusion 2 и с другими популярными инструментами генеративного искусственного интеллекта.