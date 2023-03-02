Государственный симфонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна на конкурсе «Classic Winds», проводимом в рамках Международного музыкального фестиваля «Inclassica», проходящего в Дубае с 26 февраля по 1 марта, выступает в качестве официального оркестра.

На четвертом, заключительном этапе конкурса выступают музыканты из разных стран мира в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении.

Как сообщают из симфонического оркестра, цель данного музыкального конкурса заключается в выявлении молодых талантливых флейтистов, кларнетистов, саксофонистов и гобоистов.

Организатор конкурса — компания «SAMIT Event Group». Постоянный композитор конкурса — Алексей Шор.



В рамках международного музыкального фестиваля «Inclassica», собирающего лучших музыкантов мира, отдельным концертом было отмечено 120-летие великого армянского композитора Арама Хачатуряна. 16 февраля Национальный симфонический оркестр Узбекистана исполнил произведения Арама Хачатуряна: вальс из «Маскарада», отрывок из балета «Гаянэ», также Концерт для скрипки с оркестром Хачатуряна в исполнении казахстанской скрипачки Айман Мусахаджаевой.