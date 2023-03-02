«Когда я впервые приехал в Армению пятьдесят лет назад, я мало знал о вашей стране. Я знал, что это солнечная страна, и здесь находится древнейшее государство мира Урарту. В Москве нам очень понравился армянский трехзвездочный коньяк, которого, к сожалению, уже нет в наличии. В том же году я приехал в Армению в качестве гостя Вахтанга Ананяна, который возил меня в Гарни, Гегард, Эчмиадзин, я познакомился с Вазгеном I, он подарил мне швейцарские часы. Кстати, я и сейчас ношу эти часы с армянскими буквами… Именно тогда я познакомился с Сильвой Капутикян и Сосом Саркисяном. Мы часто встречались. Их потеря была для меня очень болезненной. Затем мы с режиссером Овиком Ахвердяном приступили к съемкам фильма «Матенадаран»…». Ким БАКШИ



В списке преданных друзей нашего народа имя русского башкирского писателя, оратора, кинодраматурга, журналиста, интеллигента, посвятившего значительную часть своей профессиональной деятельности изучению историографического прошлого Армении и нашего народа, вписано несмываемыми буквами.

С нашей библейской страной писатель связан уже около полувека: «Орел и меч», «Судьба и камень», «Мир наш подобен колесу», «Из монастыря: О любви», «Воскресение святого Лазаря», «Застывшее время», «Синее небо», посвященные история и традиции Армении, рожденные из-под его пера», «98 градусов», «Духовное богатство Арцаха», ценные книги и десятки и десятки проармянских изданий.

Ком Бакши в одном из своих интервью во время своего последнего визита в Армению сказал: «Каждая книга, которую я пишу, имеет свою историю. Я думаю, что даже армянские писатели не написали столько книг об Армении. У меня всегда были причины для написания книг. Например, моя первая книга «Орел и меч» была признанием в любви к Армении.

Когда я начинал писать, я не думал о том, сколько книг я напишу, но когда число достигло шести, я подумал, что будет и седьмая. Никто никогда не просил меня написать книгу, кроме этой последней.

Я написал ее просто любя Армению». И итогом этой большой любви стал его и Овика Ахвердяна замечательный 20-серийный цикл фильмов «Матенадаран», который является уникальной энциклопедией об Армении и армянах.

«Этот фильм — энциклопедия армянской души. Я считаю, что нет другого народа в мире, у которого была бы такая культура. И почему бы армянам не гордиться своей культурой?», — не скрывал своего восхищения иностранный соавтор цикла фильмов.



Особое впечатление на башкирского автора, хорошо знакомого с нашей сокровищницей Матенадараном, произвели Евангелие Богородицы, на котором присягают руководители нашей страны, и книга миниатюр Тороса Рослина, величайшего художника-миниатюриста средневековья. Говоря о ней, Ким Бакши просто поражал своим знанием армянской культуры, особенно художника-миниатюриста и его искусства.

«Когда я впервые приехал в Армению, здесь не было Рослина, а теперь даже их два, произведения Рослина самого раннего и самого позднего периода. В свое время одно из них было выставлено на продажу в Иерусалиме. Среди армян поднялась большая волна возмущения, и туда отправился наш Католикос Вазген. В Иерусалиме пришлось отдать ему книги Рослина. Остальные пять книг Рослина до сих пор хранятся в Иерусалиме, у нас там больше всего рукописей. В США, например, есть две книги Рослина. Когда я бываю в Иерусалиме, мне не разрешают заглянуть в библиотеку, потому что знают, что я очень хорошо знаком с их рукописями. А если чего-то уже там нет… Может поэтому меня избегают и не пускают туда? Я вспомнил один случай. Недавно выяснилось, что у американского бизнесмена Пола Гетти есть страницы из книги Рослина. Мы с Акопом Берберяном смогли увидеть и даже сфотографировать эти страницы. Оказалось, что они были вырваны из Евангелия, хранящегося в Ереване. Однако я не думаю, что Гетти вернет их в Армению».



Ким Бакши с особым интересом и отношением относился к историческому армянскому миру Арцаха, был поражен его культурными памятниками и памятниками, и представил эти многовековые сокровища в своей очередной двуязычной книге «Духовные сокровища Арцаха», с множеством фотографий.

До создания книги он участвовал в фотовыставке фотографа Акопа Берберяна, посвященной армянскому городу-крепости Шуши, встречался с президентами Арцаха Аркадием Гукасяном, затем и Бако Саакяном, которые вдохновили его на создание вышеупомянутой книги.

«Типография взяла с нас 30 000 долларов только за то, чтобы напечатать книгу. Потом правительство Арцаха дало мне деньги на путешествие по Европе. Я изучал книги об Арцахе во Франции, Англии, США и в других странах.

К слову, в США я нашел Красное Евангелие Гандзасара и стал одним из немногих, кто имел возможность его изучить. Прежде всего, в этой книге говорится о том, что Арцах является историческим культурным местом мирового значения и армянской землей. В ней нет никаких упоминаний об азербайджанцах. Это великий духовный центр. Я создал эту книгу примерно за два года».



По сценариям писателя снято более 50 документальных фильмов об Армении, некоторые из них отмечены международными и региональными наградами. «Я полюбил Армению и армян, и эта любовь к Армении подтолкнула меня к написанию книг о вашей замечательной стране». Это любовь была взаимной и соразмерной его признанию в любви.



Акоп СРАПЯН.