Спустя 15 лет после трагических событий, произошедших в Армении 1 марта 2008 года, в Ереванском детском парке открылся памятник, посвященный 10 жертвам событий 1 марта.

В церемонии открытия памятника участие приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель НС Ален Симонян, члены семей погибших 1 марта.



В своем выступлении премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что сегодня мы чтим память жертв и вспоминаем события 1 марта 2008 года и события, предшествующие ему.

«Хочу подчеркнуть, что 1 марта — это не день траура, потому что, конечно, мы скорбим по погибшим, чтим их память, но на самом деле 1 марта имеет гораздо более широкий контекст, и наказ жизни и борьбы наших павших братьев совсем о другом.

После парламентских выборов 2021 года, я на различных площадках говорил, что впервые в истории РА выборы стали не причиной внутриполитического кризиса, а способом его преодоления. Это мой личный вывод из событий 1 марта 2008 года, потому что, вы знаете: я лично принимал существенное участие в тех событиях.

И вывод в том, что на самом деле события 1 марта были от недостатка или отсутствия демократии, нарушения, деформации свободного волеизъявления народа, лишения его выражения и принятия решений.

И именно так мы должны воспринимать смысл 1 марта. И, по крайней мере, в этом отношении борьба и жертвы 1 марта достигли своей цели, потому что фальсификация выборов в Армении — это уже перевернутая страница, к которой возврата не будет.

Я хочу сказать, что гарантом этого является народ Армении, который в течение 30 лет государственности корректировал и корректирует свои цели. И его целью является видение свободной и творческой жизни в независимом, суверенном, сильном государстве, видение свободной и счастливой жизни», — сказал Никол Пашинян.



Он добавил, что 1 марта было о том, как мы используем время, которое у нас есть как у независимой страны. По словам премьер-министра, 1 марта, а затем и в сентябре 2020 года отразились тяжелые времена, которые должны были быть использованы для построения государства, институтов, независимости, суверенитета, благосостояния и экономики.

«Я хочу, чтобы мы рассматривали 1 марта в этом смысле, потому что это не причина, а следствие. Все наши проблемы не причина, а следствие, результат нашего бездействия, наших компромиссов, нашей слишком большой толерантности. И этот памятник должен быть зримым свидетельством того, чем мы занимаемся каждый день, что мы создаем для завтрашнего дня, потому что сегодняшний день — результат вчерашнего дня, завтрашний будет результатом сегодняшнего, и поэтому завтра строится сегодня, и каждый день строится каждым из нас. И пример жертв 1 марта, вообще всех наших братьев, павших за нашу независимость и суверенитет, гражданские права, демократию, должен заставить нас постоянно возвращаться к вопросу: что же мы делаем, что мы делаем правильно, что мы делаем не так, почему мы убеждены, что воспринимаем реальность как истину? Отдавая дань памяти нашим братьям, погибшим 1 марта, хочу дать дань уважения и преклонения и гражданам Армении как всем, так и каждому в отдельности. Сегодня они являются гарантами государственности, суверенитета, независимости и будущего Армении, и мы должны сделать все и будем делать все, чтобы быть достойными наших жертв 1 марта, 44-дневной войны, сентябрьской агрессии, жертв первой Арцахской войны, отдавшим жизнь за Родину, свободу, законность и суверенитет. Но наша конечная цель состоит в том, чтобы за суверенитет, независимость, демократию, право и свободу мы не умирали, а жили со всем этим, развивали и строили свое государство, потому что жертв уже достаточно, потому что наше предназначение — это наше существование, и этот день символизирует именно это», — заключил Пашинян.



Вице-мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что спустя 15 лет после 1 марта 2008 года они участвуют в церемонии открытия памятника жертвам 1 марта. «1 марта преподает нам урок, что между правительством и народом никогда не должно быть разделительных линий. Это приводит к преступлениям, подобным событиям 1 марта», — отметил Авинян.

Выступил также автор памятника, скульптор Альберт Варданян. «Эту работу я делал со всей душой, потому что мы все испытали эту боль. Это была довольно сложная работа, которую проделали я и мои друзья, которые меня очень поддерживали, и в результате мы получили то, что видим сегодня. Это ода нашему народу и властям, чтобы мы больше никогда не увидели бы подобных дней. Если и будут какие-то противоречия, пусть они будут лишь идеологическими», — сказал он, выразив соболезнования родным и близким жертв 1 марта.

Почтили память погибших



В среду, 1 марта, спикер НС Ален Симонян в начале заседания предложил почтить память погибших в результате событий 1 марта 2008 года минутой молчания.

Напомним, что после президентских выборов, состоявшихся в Армении 19 февраля 2008 года, в стране начались массовые протесты, которые возглавил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Он и его сторонники не приняли результаты выборов, согласно которым президентом был избран Серж Саркисян. Демонстранты установили палатки на площади Свободы в Ереване. Они проводили марши и акции в разных районах столицы.





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1 марта 2008 г. произошли массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией, в результате которых погибли 10 граждан Армении.