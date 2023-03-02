Армения передала азербайджанской стороне проект регламента работы комиссий по делимитации и ожидает ответа как на него, так и на предложения по мирному договору. Об этом в среду, в ходе правительственного часа в парламенте, заявил премьер-министр Никол Пашинян.



«Наш вариант мирного договора передан. Но у нас до сих пор нет ответа как такового. Когда мы получаем подобный документ, требуется некоторое время для формирования ответа. И предполагается, что через какое-то время будет какая-то реакция», — сказал премьер-министр, напомнив, что за этот период состоялось три раунда работы над мирным соглашением.



«Вне зависимости от очных встреч ведутся работы над документом. И эта работа не всегда требует личной встречи. Недавно, например, мы направили азербайджанской стороне проект регламента работы комиссий по делимитации границы.

И мы также ждем ответа на него», — сказал премьер-министр, добавив, что высказанные ранее армянской стороной предложения по открытию коммуникаций и безопасности границ остаются в силе.



Напомним: в прошлом году решением премьер-министра Армении была создана комиссия по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством вице-премьера Мгера Григоряна.



По итогам трехсторонней встречи в Сочи в 2021 году достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии с консультативным участием Российской Федерации.