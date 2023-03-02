Немецкое агентство международного сотрудничества (GIZ) и Банк кредитов на реконструкцию (KfW) откроют в Армении свои офисы. В Ереване 2 марта состоялась церемония подписания двумя структурами соглашения по обмену нотами об открытии офисов в Армении. С армянской стороны документ подписал министр экономики РА Ваан Керобян, с немецкой — чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Виктор Рихтер.

Министр экономики РА Ваан Керобян в своем выступлении отметил, что сегодня, можно сказать, завершается процесс, начатый 12 лет назад, когда началось обсуждение вопроса открытия в Армении местных представительств немецких компаний GIZ и KfW. «По сути, это представительства со статусом дипломатических представительств, и сегодня мы обменяемся соглашениями, которые потом должны будут быть ратифицированы Национальным собранием. Можно сказать, что на этом практически вся основная часть этого дела заканчивается. Очень символично, что мы обмениваемся этими договоренностями в тот момент, когда премьер-министр Армении находится с визитом в Германии, и это говорит о том, насколько мы дорожим отношениями между Арменией и Германией, которые развиваются достаточно активно», как передает «Арменпресс», отметил Керобян.

Министр добавил, что GIZ и KfW являются одними из самых активных структур, действующих в Армении. «KfW является крупнейшим кредитором экономики Армении. У нас много проектов по инфраструктурам энергетики, строительства водохранилищ, сейчас у нас два крупных проекта: строительство Капсинского водохранилища и строительство ЛЭП в направлении Грузии. И мы надеемся вскоре выйти на практическую фазу этих двух программ. Также надеемся, что открытие местных представительств должно означать, что у нас есть будущее для более тесного сотрудничества с обеими компаниями», — сказал министр экономики РА.

Отношения Армении с GIZ многогранны. Поддержка GIZ в области сельского хозяйства, туризма, инноваций очень велика. «Это высококачественное сотрудничество, в результате которого мы действительно достигаем нашей главной цели — изменения воздействия на жизнь. Другими словами, программы, которые мы делаем с GIZ, действительно влияют на жизнь людей», — сказал он.

Завершая, Керобян выразил мнение, что открытие офисов обеих структур в Армении предвещает новую страницу в отношениях между Арменией и Германией.