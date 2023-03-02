Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл в Берлин.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», самолет премьер-министра Армении уже приземлился в берлинском аэропорту.

В рамках визита премьер-министр встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После переговоров премьер-министр Армении и канцлер ФРГ встретятся с представителями СМИ, чтобы подвести итоги встречи.

2 марта Никол Пашинян посетит Немецкий совет по международным отношениям Германии.

На 3 марта запланирована встреча премьер-министра Пашиняна с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В рамках визита состоится и ряд других встреч.