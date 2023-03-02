Вице-спикер НС Армении, руководитель группы дружбы Армения-Индия Акоп Аршакян 2 марта выступил на 8-й конференции «Диалог Раисина 2023», проходящей в Дели.

«Арменпресс» сообщили об этом в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС Армении.

«Мы высоко ценим заявление МИД Индии, в котором подчеркивается, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, также и осуждение, озвученное индийской стороной в связи с агрессией, развязанной Азербайджаном против Армении в сентябре прошлого года и блокадой Лачинского коридора.

Мы высоко ценим постоянную поддержку Индией мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанские вооруженные силы остаются на суверенной территории Армении и, помимо уже существующих проблем, в настоящее время мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, вызванным блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, проводимой Азербайджаном политикой этнической чистки Нагорного Карабаха и продолжающимися провокациями в отношении суверенной территории Армении. Разжигающая войну риторика, максималистские амбиции Азербайджана и агрессивные действия подрывают усилия Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе», — заявил Акоп Аршакян.

Вице-спикер НС отметил, что Индия, которая справедливо стремится играть более важную роль на международных аренах, является важной опорой глобальной и региональной стабильности.

Армения поддерживает Индию в получении постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

«Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию, проявляемую Индией в эти времена глобальных потрясений. Успешное председательство Индии в Совете Безопасности ООН является ярким примером этого, и мы надеемся, что дальнейшее председательство Индии в G-20 и в Шанхайской организации сотрудничества будет в равной степени способствовать региональному и глобальному миру и стабильности», — сказал Акоп Аршакян.

В прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Обращаясь к истории, Акоп Аршакян подчеркнул, что греческий историк и политик Ксенофонт писал об армянах в Индии еще до нашей эры, в 430-350 гг.

По словам вице-спикера НС, символом традиционно теплых отношений и взаимной поддержки между нашими народами являются и построенные в различных городах Индии армянские церкви и образовательно-культурные центры.

«Отношения между нашими странами постоянно укреплялись на протяжении 30 лет, а в последние три года отмечены тенденцией развития», — заметил вице-спикер НС.

Он отметил и продолжающееся политическое сотрудничество на высоком уровне между двумя странами. В 1964 году Армению посетил президент Индии Сарвепалли Радхакришнан, в 1976 году премьер-министр Индира Ганди совершила исторический визит в Армению, а в 1995 и 2003 годах Индию посетили первый и второй президенты Республики Армения.

В 2021 году министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар совершил важный визит в Армению, за которым последовал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию.

Акоп Аршакян подчеркнул, что Армения дала новый заряд механизму политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и сумела наладить сотрудничество в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры.

Вице-спикер НС РА отметил положительную динамику и в экономической сфере. «Следует отметить, что объем торговли между Арменией и Индией за последние годы значительно увеличился. В 2020 году этот показатель составил $ 128,5 млн долларов США, в 2021 году он уже находился на уровне 216,1, а в январе-ноябре 2022 года этот показатель достиг $ 315,4 млн долларов США. Однако эти цифры не отражают всего потенциала нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества, и мы ожидаем рост товарооборота», — заключил Акоп Аршакян.