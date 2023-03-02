Германия обеспокоена нестабильной ситуацией на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Германия придает большое значение достижению мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права граждан Нагорного Карабаха на самоопределение.

Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Армении состоялся обмен мнениями относительно углубления двусторонних отношений. Он отметил тот факт, что премьер-министр Пашинян начал в Армении процесс комплексных реформ. Германия хочет в рамках своих возможностей и впредь помогать Армении на этом пути. Шольц назвал важным тот факт, что в прошлом году Германия начала сотрудничество с Арменией в сфере развития.

Шольц также подчеркнул, что Армения и Азербайджан шаг за шагом идут к долгосрочному решению. Премьер-министр Армении представил Шольцу последние развития в Нагорном Карабахе. «Мы обеспокоены нестабильной ситуацией на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться, и необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. С этой точки зрения необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также права граждан Нагорного Карабаха на самоопределение. Более того, все эти принципы равны между собой», — сказал канцлер.

Германия поддерживает посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Шольц подчеркнул, что Германия сделала это, также направив немецкий персонал в составе гражданской миссии ЕС. Причем эту миссию возглавляет офицер федеральной полиции Германии.

Шольц расценил обмен идеями между Пашиняном и Алиевым в Праге и Мюнхене как обнадеживающий шаг для разрешения конфликта.

Коснувшись вопроса и замечания о том, что Азербайджан не выполняет даже решение Гаагского суда об обеспечении свободного передвижения по Лачинскому коридору, Шольц подтвердил: «Мы поддерживаем право на самоопределение, а также принцип территориальной целостности». Он подчеркнул важность усиления безопасности в регионе.

Шольц и Пашинян также обсудили экономические отношения двух стран. Канцлер Германии призвал премьер-министра Пашиняна продолжать борьбу с коррупцией.

Шольц также поблагодарил премьер-министра Армении за визит в Германию.