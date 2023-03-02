Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи подчеркнули большой потенциал развития отношений между двумя странами и выразили готовность последовательно сотрудничать в формировании новой, более масштабной повестки дня.

Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии сказал Пашинян.

«Наша делегация и я с удовлетворением констатируем высокий уровень политического диалога между Арменией и Германией. Наши отношения активно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, о чем свидетельствуют взаимные визиты на высоком уровне и активные контакты, особенно в последний период», — сказал премьер-министр.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся торгово-экономического сотрудничества Армения-Германия. Они подчеркнули важность усилий обеих сторон по сохранению положительной динамики роста товарооборота, поощрению взаимных инвестиций.

«Армения придает большое значение включению Армении в качестве двустороннего партнера в рамках стратегии реформ «BMZ 2030» министерства экономического развития и сотрудничества Германии, что дает прекрасную возможность обеспечить стабильную преемственность текущих реформ и программ в Армении», — сказал Пашинян.

Пашинян и Шольц коснулись также армяно-германского финансового и технического сотрудничества, в частности деятельности немецких агентств международного сотрудничества GIZ и KFW в Армении.

«Мы надеемся, что открытие местных офисов KfW и GIZ станет новым импульсом для развития сотрудничества между двумя странами. Германия и Армения имеют многолетний опыт сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, в условиях меняющегося климата мы заинтересованы в развитии этого сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, лесовосстановления и возобновляемой энергетики. Мы также заинтересованы в развитии «зеленого водорода», — сказал премьер-министр.

Пашинян также с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество двух стран в сфере науки и образования. Налажено эффективное сотрудничество между вузами Армении и Германии и отдельными учеными, которое имеет большой потенциал для развития, очень важны также совместные культурные мероприятия и контакты между людьми.

На встрече премьер-министр Армении и канцлер Германии коснулись также межпарламентского сотрудничества, с удовлетворением отметив активные контакты и визиты парламентариев в течение последних лет. Децентрализованное сотрудничество также играет важную роль в двусторонних отношениях, в рамках которых есть много примеров уже налаженного сотрудничества.

«Двусторонне подчеркнули, что в отношениях между Арменией и Германией есть большой потенциал развития, и выразили готовность совместными усилиями последовательно сотрудничать в формировании новой, более амбициозной повестки дня», — сказал премьер-министр.

В повестке встречи также было партнерство Армения-ЕС, собеседники подчеркнули важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Премьер-министр выразил готовность армянской стороны приложить усилия, чтобы способствовать расширению повестки сотрудничества между Арменией и Германией.