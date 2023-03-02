Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает направление международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах самым комплексным шагом для международного сообщества.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пашинян сначала поблагодарил правительство Германии за поддержку решения о размещении в Армении новой миссии долгосрочных наблюдателей ЕС. Премьер-министр выразил уверенность, что эта миссия сыграет важную роль в установлении мира и безопасности в регионе. Он лично поблагодарил канцлера Шольца, потому что его личный вклад в принятие этого решения был очень большим.

Одной из ключевых тем обсуждений Пашиняна и Шольца стала ситуация с безопасностью на Южном Кавказе и стоящие перед Арменией вызовы.

«После подписания заявления от 9 ноября 2020 года Армения приложила все усилия для нормализации отношений с Азербайджаном и обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. К сожалению, вместо того, чтобы добросовестно участвовать в переговорах, азербайджанская сторона продолжает свою деструктивную политику, угрожает демократии Армении, подрывает усилия нашего правительства по установлению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Сегодня самая актуальная проблема заключается в том, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром — Лачинский коридор, в результате чего 120 тысяч жителей оказались в фактической блокаде», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что эти действия Азербайджана являются грубым нарушением обязательств, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября в 2020 года, и частью широкомасштабной и системной политики Азербайджана, направленной на этническую чистку народа Нагорного Карабаха.

«Мы считаем, что существенным может быть направление международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах для более комплексного обзора ситуации для международного сообщества», — сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что 22 февраля Международный суд ООН вынес юридически обязывающее решение в отношении Азербайджана, обязывающее его принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях.

«Мы призываем наших международных партнеров предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного выполнения Азербайджаном решения суда. Мы подчеркиваем важность четкой позиции страны демократии, защиты прав человека и сохранения общечеловеческих ценностей — Германии, которая поддержит усилия Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе», — сказал Пашинян.