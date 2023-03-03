Азербайджанские власти продолжают жалкие попытки манипулирования массовым сознанием.

Совершенствуя, как им кажется, инструменты влияния на международное сообщество, правящая нигилистическая клика организовала оплачиваемую «пресс-поездку» иностранных журналистов на заблокированный ими участок Лачинского коридора.

В числе прочих, регион посетил корреспондент издаваемого в США ортодоксальную еврейского журнала AMI Джейк Теркс, который сразу же принялся за «работу».

Так, Теркс в комментариях местным СМИ подтвердил азербайджанские нарративы касаемые Лачинского коридора. Согласно «наблюдениям» Теркса «Лачинский коридор не заблокирован».

Теркс подтвердил свою позицию визуальным наблюдением, чем вызвал осторожные сомнения в отношении декларируемого им клише «независимого журналиста».

После высказывания Теркса, мы попытались получить комментарий издания AMI, где работает Теркс. Мы мотивировали это тем, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и промежуточная мера Гаагского суда, мягко говоря, не подтверждали «визуальные наблюдения» г-на Теркса.

Также в нашем запросе в редакцию мы поинтересовались о мотивациях отрицания Терксом очевидного факта, в контексте того, что Теркс, как корреспондент ортодоксального еврейского журнала и само издание способствуют новому Геноциду армян.

Но наше сообщение, как и ожидалось, осталось без ответа. После этого наши подозрения в отношении Теркса и его «непредвзятости» усилились.

Совпадение, или нет, но сразу после этого Джейк Теркс стал публиковать видеоматериалы в своем микроблоге в Twitter, придерживаясь фарватера той же азербайджанской нарративы.

«За последние несколько дней я совершил множество необъявленных визитов в Лачинский коридор и был свидетелем того, как несколько конвоев, включая грузовиков с припасами и автомобилей Красного Креста, беспрепятственно проезжали по дороге. Сообщения о гуманитарной блокаде армянских городов в Карабахе кажутся необоснованными» , — написал Теркс в Twitter.

I've made numerous unannounced visits to the #LachinRoad #LachinCorridor in the past few days & witnessed multiple convoys, including supply trucks & Red Cross vehicles, pass with ease. Reports of a humanitarian blockade against ethnic Armenian towns in Karabakh appear unfounded. pic.twitter.com/JPz0l6LkiF — Jake K. Turx (@JakeTurx) March 1, 2023

Кроме журналистской деятельности, Теркс еще и юморист, об этом свидетельствует его биографическая заметка в Википедии.

Мы не знаем какую свою специализацию использовал Теркс, когда писал эту запись, но зато об этом, кажется, знает журналист CBN News Билли Хэллоуэлл, который справедливо заметил, что «присутствие автомобилей Красного Креста, проезжающих из одного района в другой… как правило, как раз означает, что существует масштабный кризис и острая нужда».

I'm not sure who needs to hear this, but the presence of Red Cross vehicles passing from one area to another…generally means there's a massive crisis and a dire need. https://t.co/sCwbb9EIYm — Billy Hallowell (@BillyHallowell) March 2, 2023

Суммируя все данные, можно утверждать: «деятельность» Теркса, его компетенция и мотивация не имеют ничего общего с журналистикой, и может быть, с большой натяжкой, можно было отнести эти неприкрытые манипуляции к сфере социального юмора, на чем специализируется Теркс…но тема отнюдь не юморная.

И в связи с этим встают и другие вопросы. Как смотрят еврейские организации в США, да и в остальном мире, на деятельность юмориста, который ловко маскировался под «независимого журналиста»? Что они могут сказать по поводу того, что своими действиями Теркс фактически способствует новому Геноциду армян? А не перепутал ли Теркс «свободу слова» с тем, что в фольклоре путают с пальцем?

На эти и другие вопросы мы постараемся дать ответы в самое ближайшее время. А пока вакханалия черных орд в Лачинском коридоре продолжается. А судьи кто? Правильно, Джейк Теркс.