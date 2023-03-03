В Берлине состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.

Сначала состоялась беседа лидеров двух государств тет-а-тет, после чего стороны выступили с заявлениями для представителей СМИ по итогам переговоров и ответили на вопросы журналистов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, канцлер Шольц в своей речи отметил: “Дамы и господа, я рад приветствовать сегодня в Берлине премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Сегодня у нас был очень хороший интенсивный обмен мнениями об углублении отношений. Вы следили и видели, что премьер-министр Пашинян начал процесс комплексных реформ в своей стране, на этом пути мы хотим и впредь помогать Армении в рамках наших возможностей. В прошлом году мы сделали важный шаг: Германия возобновила сотрудничество с Арменией в области развития. На европейском уровне мы работаем в рамках Восточного партнерства, чтобы и здесь помочь на пути реформ.

Мы также говорили о наступательной войне России против Украины, ее значительном влиянии в том числе на Армению и Южный Кавказ.

Я понимаю, что это влияние особенно ощущается и на Армении. Именно поэтому очень важно, чтобы Армения и Азербайджан шаг за шагом шли к долгосрочному решению. Премьер-министр представил мне последние развития вокруг Нагорного Карабаха, мы обеспокоены нестабильностью на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться, и необходимо найти долгосрочное решение на благо людей.

В этом контексте необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом все эти принципы равны между собой.

Германия поддерживает посреднические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, и мы сделали то же самое, направив персонал в составе миссии наблюдателей ЕС. Более того, эту миссию возглавляет сотрудник федеральной полиции Германии.

Мы обменялись мнениями о состоявшейся в Праге четырехсторонней встрече, коснулись и торгово-экономических отношений. Германия является важнейшим торгово-экономическим партнером среди стран Европейского союза, в этом контексте я попросил премьер-министра поощрять продолжение шагов по борьбе с коррупцией. Мы коснулись и других вопросов, благодарю премьер-министра за визит. Уверен, что в будущем у нас будет много других вопросов и обсуждений”.

В свою очередь, премьер-министр Пашинян отметил:

“Уважаемый господин канцлер,

Дамы и господа,

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить моего коллегу Олафа Шольца за его теплый прием и содержательные и продуктивные обсуждения.

Наша делегация и я с удовлетворением констатируем высокий уровень политического диалога между Арменией и Германией. Наши отношения активно развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем формате, о чем свидетельствуют взаимные визиты на высоком уровне и активные контакты, особенно в последний период.

Мы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Армения-Германия. Подчеркнули важность усилий обеих сторон по сохранению положительной динамики роста товарооборота, поощрению взаимных инвестиций.

Армения придает большое значение включению Армении в качестве двустороннего партнера в стратегию реформ министерства экономического развития и сотрудничества Германии “BMZ 2030”, что дает прекрасную возможность обеспечить стабильное продолжение текущих реформ и программ в Армении.

Мы коснулись армяно-германского финансового и технического сотрудничества, в частности деятельности немецких агентств международного сотрудничества GIZ и KFW в Армении. Надеемся, что открытие в ближайшем будущем местных офисов KfW и GIZ станет новым импульсом для развития сотрудничества между двумя странами.

Германия и Армения имеют многолетний опыт сотрудничества в экологической сфере, в условиях изменяющегося климата мы заинтересованы в развитии этого сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, лесовосстановления и возобновляемой энергетики. Мы также заинтересованы в развитии “зеленого водорода”.

Должен с удовлетворением отметить, что эффективное сотрудничество двух стран развивается в области науки и образования. Существует эффективное сотрудничество между вузами и отдельными учеными Армении и Германии, которое имеет большой потенциал для развития.

Очень важны также совместные культурные мероприятия и контакты между людьми.

В ходе нашей встречи мы коснулись также межпарламентского сотрудничества, с удовлетворением констатировав, в частности, активные контакты и визиты парламентариев в течение последних лет.

В двусторонних отношениях важную роль играет также децентрализованное сотрудничество, в рамках которого у нас уже есть много примеров сотрудничества.

Двусторонне подчеркнули, что в отношениях между Арменией и Германией имеется большой потенциал развития, и выразили готовность совместными усилиями последовательно сотрудничать в формировании новой, более амбициозной повестки дня.

В повестке дня нашей встречи было также партнерство Армения-ЕС. Мы подчеркнули важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое открывает новые перспективы для сотрудничества со странами-членами ЕС в двустороннем формате.

Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность правительству Германии за поддержку решения о размещении в Армении новой миссии долгосрочных наблюдателей ЕС и выразить уверенность в том, что эта миссия сыграет значительную роль в установлении мира и безопасности в регионе. Я также поблагодарил лично канцлера Шольца, потому что я также знаю, что его личный вклад в принятие этого решения был очень большим.

Уважаемые присутствующие,

Одной из ключевых тем наших обсуждений была, как сказал канцлер, ситуация с безопасностью на Южном Кавказе и вызовы, стоящие перед Арменией.

После подписания заявления от 9 ноября 2020 года Армения приложила все усилия для нормализации отношений с Азербайджаном и обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. К сожалению, вместо того, чтобы добросовестно участвовать в переговорах, азербайджанская сторона продолжает свою деструктивную политику, угрожает демократии Армении, подрывает усилия нашего правительства по установлению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Сегодня самая актуальная проблема заключается в том, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром — Лачинский коридор, в результате чего 120 тысяч жителей фактически находятся в блокаде. Эти действия Азербайджана являются грубым нарушением обязательств, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и частью широкомасштабной и системной политики Азербайджана, направленной на этническую чистку народа Нагорного Карабаха. Также важно подчеркнуть, что мы считаем очень важным направить международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, чтобы международное сообщество было более всесторонне ознакомлено с ситуацией.

Должен подчеркнуть, что 22 февраля Международный суд ООН вынес юридически обязывающее решение в отношении Азербайджана, которое обязывает его принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях.

Мы призываем наших международных партнеров предпринять активные шаги для обеспечения немедленного выполнения Азербайджаном решения Суда.

Мы подчеркиваем важность четкой позиции являющейся оплотом демократии, защиты прав человека и сохранения общечеловеческих ценностей Германии, которая поддержит усилия Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе.

Уважаемые присутствующие,

Уважаемый канцлер Шольц,

Завершая свою речь, еще раз благодарю Вас за теплый прием и содержательную беседу. Мы готовы приложить усилия, чтобы способствовать расширению повестки сотрудничества между Арменией и Германией”.

Вопрос (Общественное телевидение Армении): Адресую свой вопрос господину канцлеру. Уже 81 день Азербайджан блокирует единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с миром — Лачинский коридор, нарушив основные права проживающих там людей, а также создав гуманитарный кризис. Как отметил господин премьер-министр, 22 февраля Гаагский суд принял решение, обязывающее Азербайджан обеспечить свободное передвижение людей и товаров по Лачинскому коридору. Это решение подлежит обязательному выполнению с точки зрения международного права, но Азербайджан по-прежнему держит Лачинский коридор закрытым. Как Вы оцениваете игнорирование Азербайджаном этого решения Международного суда ООН?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Спасибо за вопрос, Вы подробно изложили тревожный характер ситуации. Мы уже говорили в нашей дискуссии. Я хочу повторить то, что ясно сказал в начале: мы поддерживаем право на самоопределение, а также принцип территориальной целостности, и в целом нам необходимо укреплять безопасность в регионе. Мы подробно говорили об этом вопросе. Я рад, что председатель Европейского совета Шарль Мишель участвует и выступает посредником. Мы также прилагаем свои усилия и играем свою роль. Лидерство действительно сложно, очень важно, и я очень ценю лидерство моего коллеги, оно действительно впечатляет в этой сложной ситуации.

Вопрос: Господин федеральный канцлер, хочу спросить по поводу обхода антироссийских санкций. Торговля с Европейским союзом уменьшилась, но с Арменией увеличилась, и в прошлом месяце мы узнали от министра экономики, что санкции обходят через третьи страны. Может и Армения входит в число этих стран? Как Вы думаете, это должно быть рассмотрено?

Господин Пашинян, хочу отметить, что исследования показывают, что действия третьих стран по обходу санкций участились. Что Вы делаете, чтобы преодолеть шаги обхода?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Спасибо за этот вопрос. Мы об этом тоже говорили, это тоже часть наших отношений. Мы надеемся, что эти принципы соблюдаются.

Премьер-министр Никол Пашинян: Спасибо за вопрос. Мы, как демократическая страна, и как страна, для которой очень важна прозрачность, заявляли и заявляем всем нашим западным партнерам, что готовы быть и являемся прозрачными и в этом вопросе. Да, цифры меняются, цифры меняются во всем мире, потому что меняются логистические цепочки, меняются отношения. И я хочу сказать, что увеличился не только импорт из Европейского союза в Армению, но и экспорт из Армении в страны Европейского союза, и это тоже потому, что мы заинтересованы в установлении отношений с Европейским союзом.

Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, я должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Действительность же ровно обратная, и я приведу вам пример: весной прошлого года западный собственник забрал из Армении в свое распоряжение используемый одной из российских авиакомпаний самолет. Это, думаю, самый прямой и ясный пример, которым мы показали, что при уважении всех наших отношений, всех наших партнеров, законность действий и деятельности для нас имеет принципиальное значение. И я не думаю, что с учетом этого примера Армению можно обвинить в теневых действиях. С другой стороны, мы должны внимательно следить за событиями, чтобы помочь частному сектору работать так, чтобы не портить наши отношения с кем-либо из наших партнеров.

Вопрос: После размещения в Армении наблюдателей ЕС было заявлено, что необходимо новое соглашение между Арменией и Евросоюзом, которое будет включать и компонент безопасности, потому что оно уже не соответствует тому уровню отношений, который существует между Арменией и Европейским союзом сегодня. Я хочу узнать, есть ли такие вопросы в повестке дня в этом направлении, и можно ли ожидать в ближайшее время увеличения числа наблюдателей от ЕС?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Я очень горжусь всей этой миссией в целом, прежде всего, это большой вклад, будем развивать эту миссию и посмотрим.

Премьер-министр Никол Пашинян: Я уже сказал, что эта тема была одним из вопросов нашего обсуждения. Мы очень рады и благодарны за принятое решение. Так как Вы упомянули соглашение, то сейчас присутствие миссии наблюдателей ЕС регулируется взаимными официальными письмами, но у нас есть также договоренность о том, что соглашение, регулирующее это присутствие и миссию, должно быть обсуждено, согласовано и подписано. И я думаю, что, возможно, мы подпишем документ, регламентирующий присутствие мониторинговой миссии, в ближайшее время, когда мы проведем переговоры и придем к общему согласию по формулировкам уже достигнутых договоренностей.

Вопрос: Господин премьер-министр, Ваша страна на прошлой неделе воздержалась при голосовании по резолюции по Украине. Почему вы не желаете полностью осудить наступательную войну России?

Господин канцлер, Вы едете в США, Вы также можете поговорить, встретиться с Байденом. Господин Мерц обвиняет Вас в тайной деятельности, и будете ли обсуждать вопросы военной промышленности и в США?

Премьер-министр Никол Пашинян: Наше государство делает все, чтобы проявить и зарекомендовать себя на международных площадках в качестве ответственного члена международного сообщества. Мы, думаю, предпринимаем и предприняли очень видимые шаги в этом направлении, и эта наша принципиальная позиция будет сохраняться и впредь.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Спасибо за вопрос. Это результат качества нашего Трансатлантического сотрудничества. Мы говорим об отношениях и канцлера Германии, и президента США. Мы часто общаемся друг с другом, обмениваемся идеями, в том числе по телефону, посредством видеоконференцсвязи. Мы также хотим поговорить напрямую вместе, и это нормально. То же самое мы делаем и со странами Европы, и я рад, что эта совместная периодическая работа соответствует качеству наших отношений. Многое усложнилось. Как сказал президент ФРГ, кажется, мир сбился с курса. Очень важно, чтобы тесно сотрудничающие друзья и коллеги постоянно разговаривали друг с другом. В этом нет ничего особенного, но я должен говорить прямо и очень рад.