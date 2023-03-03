Премьер-министр Никол Пашинян в Берлине посетил Немецкий совет по междунродным отношениям, где провел встречу с представителями политических, общественных и экспертных кругов, принял участие в обсуждении на тему «Безопасность и стабильность на Южном Кавказе.

Перспективы Армении». «Арменпресс» об этом сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр выступил с речью, в которой конкретно заявил:

«Дамы и господа,

Я рад тому, что сегодня я здесь и выступаю перед этой уважаемой аудиторией. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность и признательность вице-председателю правления г-ну Ральфу Никелу, директору Гунтраму Вольфу и его команде за организацию этого мероприятия.

Сегодня мы живем в такие времена, когда во всем мире происходят не только природные, но и геополитические тектонические сдвиги. Углубление геополитической нестабильности, рост напряженности и непредсказуемости ослабляют мировой порядок и систему международной безопасности, создавая еще большие проблемы, особенно для Армении, демократической страны в сложном регионе, делая нас более уязвимыми.

Уважаемые присутствующие,

Мы стали свидетелями первых ростков сегодняшних вызовов и краха архитектуры европейской безопасности в нашем регионе еще в 2020 году, когда Азербайджан развязал войну против Нагорного Карабаха.

После подписания Трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года Азербайджан не только не отказался от своей политики воинственности и угроз, но и осуществил новую агрессию, на этот раз против суверенной территории Республики Армения в мае 2021 года, ноябре 2021 г. и в сентябре 2022 г.

Во время последней агрессии, 13-14 сентября 2022 года, Азербайджан начал широкомасштабное военное наступление по военной и гражданской инфраструктуре Армении с использованием тяжелой артиллерии, ракетных комплексов и БПЛА. В результате с армянской стороны погибло 225 человек, в том числе 3 мирных жителя, и более 150 квадратных километров суверенной территории Армении были оккупированы.

Сегодня мне не хотелось бы вдаваться в подробности агрессий 2020, 2021, 2022 годов, но невозможно обойти вниманием многочисленные случаи пыток пленных или уже погибших армянских военнослужащих (в том числе женщин-военнослужащих), факты ампутаций и других зверств азербайджанских военных. Ужасающие видеоролики, на которых азербайджанские военные совершают военные преступления в стиле ИГ, казня армянских военнопленных, должны быть признаны и рассмотрены международным сообществом. Еще одной проблемой является привлечение Азербайджаном наемников из Сирии.

Во время сентябрьской агрессии 2022 года, когда система внешней безопасности Армении дала сбой, мы запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 15 сентября 2022 года. В ходе заседания государства-члены Совбеза ООН заявили об абсолютной неприемлемости применения силы, открыто указали на агрессора, на Азербайджан, подчеркнули важность соблюдения норм международного гуманитарного права, подчеркнув также факт нанесения ударов по гражданским инфраструктурам на территории Армении.

Важным шагом к деэскалации ситуации стала четырехсторонняя встреча с участием президента Макрона, президента Мишеля, президента Алиева и меня, состоявшаяся 6 октября 2022 года в Праге, на которой была достигнута договоренность о размещении краткосрочной мониторинговой миссии ЕС вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном.

Когда мандат этой миссии истек 19 декабря 2022 года, по запросу Армении Совет ЕС принял решение о развертывании новой полноценной гражданской миссии (EUMA) на территории Республики Армения сроком на два года

От имени правительства Армении я хотел бы выразить нашу благодарность ЕС и его государствам-членам, особенно правительству Федеративной Республики Германии, за поддержку нашей просьбы. Деятельность миссии началась 20 февраля, и я уже встречался в Ереване с главой миссии господином Маркусом Риттером, Вашим соотечественником с большим опытом международной командировки.

Миссия сыграет решающую роль в обеспечении безопасности на местах и ​​стабильности в регионе, а также в предоставлении своевременной и достоверной информации о текущей ситуации нашим партнерам в ЕС и его государствах-членах.

Уважаемые коллеги,

Азербайджан, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 12 декабря 2022 года незаконно блокирует Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

Блокада привела к гуманитарной катастрофе. 120 000 армян Нагорного Карабаха лишены природного газа, электричества, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Из-за острой нехватки продовольствия и других важных продуктов властям Нагорного Карабаха пришлось идти на отчаянные меры: выдать продуктовые талоны, распределять отдельные виды продуктов питания по суточной норме. Население имеет нерегулярное электроснабжение лишь местных производителей электроэнергии. Закрыты университеты, школы и детские сады, из-за чего более 30 000 студентов и детей лишены права на образование.

20 декабря 2022 года по требованию Республики Армения было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, создавшейся в результате блокады Лачинского коридора.

Подавляющее большинство членов Совета Безопасности ООН предъявили четкие требования прекратить блокаду коридора со стороны Азербайджана и обеспечить доступ международных организаций в Нагорный Карабах. Десятки стран и организаций прямо осудили блокаду Лачинского коридора и призвали Азербайджан прекратить ее. Республика Армения прилагает усилия для направления миссии ООН и ОБСЕ по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор.

Республика Армения также подала запрос в Международный суд ООН о применении промежуточных мер по разблокированию Лачинского коридора в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД). 22 февраля 2023 года Международный суд потребовал от Азербайджана принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

К сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил решение Международного суда, и движение по Лачинскому коридору не действует. Хотя подача природного газа восстановлена, подача электроэнергии в Нагорный Карабах, приостановленная 9 января 2023 года, до сих пор не восстановлена. Снабжение продуктами по-прежнему осуществляется по талонам, люди лишены доступа к неотложной медицинской помощи. Только МККК и российские миротворцы имеют возможность доставлять в Нагорный Карабах ограниченное количество продовольствия и товаров первой необходимости, также перевозить людей, нуждающихся в экстренном медицинском вмешательстве, в больницы Армении.

Растущая агрессивность Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха ясно показывает намерения Азербайджана провести этническую чистку армян. Недавно президент Азербайджана Алиев объявил, что Лачинский коридор открыт для тех армян, которые хотят покинуть Карабах. Это означает, что Лачинский коридор закрыт для тех армян, которые живут в Нагорном Карабахе.

Уважаемые участники,

Несмотря на вышеизложенное, правительство Армении проявило политическую волю и предпринимает решительные шаги для открытия новой эры мира и стабильности на Южном Кавказе и конструктивно участвует в армяно-азербайджанских переговорах.

Переговорный процесс Армения-Азербайджан идет по следующим трем основным направлениям: соглашение об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, разблокировании и разграничении транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе и безопасности.

Армения согласилась отделить урегулирование нагорно-карабахской проблемы от армяно-азербайджанского процесса, исходя из логики того, что между Степанакертом и Баку будет сформирован международный механизм обсуждений. Для Армении важно создать гарантийный механизм, направленный на решение проблем безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, который будет иметь международную видимость и участие.

Не вдаваясь в подробности, хотел бы отметить, что гуманитарные вопросы, такие как возвращение всех армянских военнопленных и вхождение международных организаций в Нагорный Карабах, остаются нерешенными и вызывают у нас первостепенную озабоченность. Решительно осуждаем непрекращающиеся нарушения Азербайджаном Женевской конвенции о военнопленных, поскольку не менее 33 армянских военнопленных были приговорены к различным срокам лишения свободы по совершенно фиктивным обвинениям. Тот факт, что Азербайджан отказывается возвращать армянских военнопленных, является очередным нарушением Азербайджаном пункта 8 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Дамы и господа,

Еще одним аспектом нашего видения регионального мира является урегулирование отношений с Турцией. Мы готовы полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения. Мы надеемся полностью открыть нашу общую границу, которая в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов.

У нас есть небольшие, но обнадеживающие признаки движения вперед. В июле 2022 года спецпредставители наших стран договорились об организации авиаперевозок грузов и открытии межгосударственных границ для граждан третьих стран.

Запрет на прямые авиаперевозки между Турцией и Арменией был снят в январе, и мы надеемся, что в скором времени граница будет открыта и для граждан третьих стран.

Также я встречался с президентом Эрдоганом в 2022 году в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге, где мы обсуждали перспективы нормализации отношений.

На разрушительное землетрясение в Турции Армения отреагировала очень быстро. Я позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования и предложил нашу помощь. После этого мы направили в пострадавшие районы гуманитарную помощь и спасательную группу. Очень важно констатировать, что две колонны гуманитарной помощи въехали в Турцию через пограничный мост, который был закрыт в течение 30 лет. Наш спасательный отряд вернулся в Армению по тому же мосту.

Министр иностранных дел Армении посетил Турцию, встретился со своим коллегой и подтвердил нашу готовность полностью урегулировать отношения. Хотя последние контакты носили, конечно, чисто гуманитарный характер, мы все же были бы рады видеть и политические результаты.

Дорогие друзья,

Я хотел бы подчеркнуть, что ЕС является одним из наших основных партнеров на нашем пути к демократическим реформам. В этом контексте следует отметить, что Германия является для Армении ведущим политическим и экономическим партнером, который оказывает поддержку развитию и нашим внутренним реформам.

Продолжая тему сотрудничества с ЕС, хотел бы сообщить Вам о новом важном формате повестки дня партнерства Армения-ЕС — Диалоге по вопросам политики и безопасности, первая встреча которого состоялась в январе прошлого года в Ереване. Обсуждение широкого круга вопросов, в том числе общей региональной ситуации и перспектив углубления нашего сотрудничества по отдельным направлениям, было не только своевременным, но и существенно обогатило повестку нашего многопланового партнерства с ЕС.

В этом контексте хочу подчеркнуть, что в основе нашего сотрудничества с ЕС лежит демократия. А согласно последнему «Общему индексу оценки государств-членов Восточного партнерства», Армения возглавила рейтинг «Демократия и надлежащее управление» среди стран-членов ВС и является лидером в следующих 5 областях: борьба с коррупцией, независимая судебная система, свобода мнений и слова, свобода собраний и ассоциаций, независимые СМИ и демократические права, выборы и политический плюрализм.

Несмотря на все трудности, мы считаем, что наша архитектура безопасности не может быть всеобъемлющей без соблюдения прав человека, верховенства закона и демократии. Демократия для нас — это стратегия. Мы продолжим реформы, направленные на укрепление законности, эффективное управление и борьбу с коррупцией, с целью обеспечения благосостояния нашего народа.

Мирная, демократическая революция 2018 года, за которой последовали внеочередные парламентские выборы 2021 года, доказали, что путь демократического развития Армении необратим. В этом смысле парламентские выборы 2021 года были исключительными. Это был первый случай, когда выборы в Армении послужили инструментом выхода из политического кризиса. Я имею в виду внутриполитический кризис, который у нас был после 44-дневной войны 2020 года. Выборы обычно вызывали в нашей стране политические кризисы, так было с 1994 по 2018 годы.

Но после демократической революции 2018 года эта страница закрыта, и теперь Армения является международно признанной демократической страной. Однако недавние вызовы безопасности поднимают серьезные вопросы о том, может ли демократия обеспечить безопасность.

Способна ли армянская демократия обеспечить безопасность, это вопрос, который справедливо волнует сегодня армянское общество и проблема, которая должна быть решена нашим правительством. Благодарю за внимание».

Затем премьер-министр ответил на вопросы собравшихся. Коснувшись вопроса разблокирования региональных инфраструктур, Никол Пашинян сказал: «Знаете, очень важно отметить, что иногда одни и те же слова могут иметь разное значение в разных регионах. Таким образом, обычно, когда мы говорим коридор в Европе, мы имеем в виду связь, транспорт и т.д. Но в нашем случае реальность другая. Почему? Этокасается Трехстороннего заявления от 9 ноября, потому что в нем есть только одно упоминание о коридоре, и это Лачинский коридор, который должен быть и находится вне контроля Азербайджана.

И это с согласия Азербайджана, и президент Азербайджана подписал Трехстороннее заявление. В том же утверждении есть пункт о коммуникациях, то есть о региональной связи, транспортных маршрутах и ​​т. д. И другого пункта о коридоре через территорию Армении нет.

С другой стороны, мы договорились, что в двустороннем порядке не только Армения, но и Азербайджан должны открыть все экономические и коммуникационные пути. И нет пункта, согласно которому эти маршруты должны быть вне контроля Армении. Мы неоднократно заявляли, что это красная черта для нас. С другой стороны, мы заявили, и здесь нет преувеличения, что Армения готова открыть все коммуникации хоть завтра, хоть сегодня вечером. Кстати, у нас была трехсторонняя встреча в Брюсселе в 2021 году. 14 декабря, где мы достигли конкретной договоренности о ремонте железной дороги, которая проходит через юг Армении в Турцию, Иран, Россию через Азербайджан. Мы достигли соглашения, оно было опубликовано. Там был очень важный нюанс. Согласно этому соглашению, железная дорога должна действовать по законам стран, через которые она проходит.

К сожалению, через неделю после этого Азербайджан отказался подписать то, что уже было согласовано в присутствии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Итак, в чем тонкость? Говорить «Зангезурский коридор» означает поддерживать территориальные амбиции Азербайджана в отношении Армении. И я хочу попросить Вас учесть, что одно и то же слово может иметь разное значение в разных регионах, в разных политических обстоятельствах. Это мой ответ».

Коснувшись вопроса демократии в Армении, премьер-министр сказал. «Хочу подчеркнуть, что в Армении нет внутренней угрозы демократии. Я думаю, что выборы 2021 года это доказали. Но, с другой стороны, у нас есть внешние угрозы нашей демократии. Непрекращающаяся эскалация, агрессивная риторика и разжигание ненависти со стороны Азербайджана представляют большую угрозу для армянской демократии. Кстати, хочу отметить очень важный факт. 12 мая 2021 года Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении впервые после войны 2020. И это произошло всего через два дня после того, как я ушел с поста премьер-министра, предстояли досрочные выборы. Это конституционный процесс, если новый премьер-министр не избран после отставки премьер-министра, это означает, что должны состояться внеочередные парламентские выборы. И когда мы объявили, что собираемся провести внеочередные парламентские выборы, через два дня Азербайджан вторгся на армянские территории.

Это была попытка повлиять на результаты выборов, разрушить все демократические достижения Республики Армения, создать противоположную ситуацию, не допустить проведения выборов, понизить легитимность правительства Армении. Но даже в этих условиях мы оставались приверженными демократии. И нам удалось провести свободные и демократические выборы, и это не наша оценка, это оценка международного сообщества и международных наблюдателей».

Касаясь вопроса о ситуации в регионе, премьер-министр Пашинян сказал: «Вы знаете, ситуация в нашем регионе становится все более сложной, потому что в связи с событиями и событиями на Украине все международное внимание приковано к Украине. По этой причине во время кризиса на Украине в нашей стране разворачивается очень опасный кризис, который касается Нагорного Карабаха и территориальной целостности Армении. Во-первых, в мае 2021 году Азербайджан вторгся на территорию Нагорного Карабаха, в зону ответственности российских миротворцев, и после этого в 2022 году у нас был большой кризис в сентябре, когда Азербайджан начал широкомасштабную военную агрессию против Армении. Есть много факторов для этих событий, но самый важный фактор заключается в том, что все внимание международного сообщества было или сосредоточено на Украине. И это создает еще большие возможности для нестабильности в нашем регионе».

Говоря о россиянах, прибывших в Армению, премьер-министр отметил, что в Армению переехало много людей, в частности из IT-сферы. «Думаю, это произошло из-за определенных технических моментов, потому что обычно им платят западные организации, а после санкций они, наверное, не смогли получить зарплату и решили переехать в Армению. Может быть, они полюбили нашу страну. И, честно говоря, мы рады их присутствию, потому что это создает дополнительную экономическую активность в нашей стране. Кстати, в 2022 году мы зафиксировали экономический рост в 12,5%. Не полностью, но отчасти это связано с активностью русских мигрантов. Я также хотел бы сказать то, что не имеет прямого отношения к вопросу, но это связано с нашим региональным положением, потому что представители Азербайджана часто говорят, что Армения — моноэтническая страна, и преподносят это как негативный факт.

Хочу отметить, что у нас в Парламенте есть мандаты для нацменьшинств, и это обязательно. Согласно нашей Конституции, национальные меньшинства имеют мандат в нашем парламенте. У нас есть русские, ассирийские, курдские, езидские представители. Кстати, езиды — крупнейшее национальное меньшинство в нашей стране, и сейчас у нас есть, по-моему, четыре гарантированных, обязательных мандата для нацменьшинств, и, если не ошибаюсь, мандатов для нацменьшинств в парламенте Азербайджана нет.

Касаясь отношений с Турцией, Никол Пашинян сказал, что у Армении никогда не было никаких предпосылок для установления отношений с Турцией. «И сейчас я могу сказать то же самое: у нас нет никаких предварительных условий. Мы просто думаем, что мы соседи и должны иметь отношения. И, честно говоря, я даже не уверен, правильно ли сейчас об этом говорить или нет, но я думаю, что сейчас главным препятствием для установления отношений между Арменией и Турцией является позиция Азербайджана, потому что Азербайджан постоянно призывает Турцию не устанавливать отношения с Арменией. Может быть, мне не следует этого говорить, но я хочу, чтобы вы знали очень важные нюансы процесса. Мы готовы сегодня, без всякого преувеличения, сегодня же открыть границу. Кстати, границу мы не закрывали, ее закрыла Турция. Но сейчас мы сделали очень важный шаг. Как я уже сказал, наша гуманитарная помощь дошла до Турции через границу. Конечно, наша реакция и позиция полностью основывались на гуманитарном подходе. Но если решение об отправке гуманитарной помощи в Турцию будет иметь и определенные политические последствия, мы будем этому рады», — подчеркнул Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос представителя Азербайджана относительно Лачинского коридора, премьер-министр отметил. « Позвольте мне сначала задать вопрос представителю Азербайджана. Отмечу, что недавно, 20 февраля, Международный суд отклонил иск Азербайджана к Армении по параллельному иску о предполагаемой установке мин со стороны Армении. Международный суд отклонил утверждения Азербайджана о том, что Армения или Нагорный Карабах используют Лачинский коридор в военных целях. Итак, я думаю, что мне не нужно отвечать, потому что Международный суд уже ответил. Что касается вопроса о двустороннем признании территориальной целостности, то он уже согласован. По итогам четырехсторонней встречи в Праге есть пункт, согласно которому Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга и договорились, что процесс делимитации должен основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года. Речь идет о создании Содружества Независимых Государств. И в этой декларации говорится, что административное деление между бывшими союзными республиками становится государственной границей. И согласно Пражскому соглашению, процесс делимитации должен строиться на этом принципе. Но если не ошибаюсь, через 10 дней после этого президент Азербайджана Алиев заявил, что процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном должен основываться на исторических картах. Что значат исторические карты, когда мы уже договорились? Мы уже договорились, что признаем территориальную целостность друг друга на основе этой декларации. Более того, недавно президент Азербайджана выдвинул новую инициативу под названием «западный Азербайджан». Знаете ли Вы, что это значит? Значит, что Армения не имеет суверенной территории, вся территория РА это так называемый «западный Азербайджан», параллельно говоря, что мы хотим мира и т.д. и т.п. Это очень странная ситуация. Это главная проблема наших отношений. Мы договорились по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, подписали его. Президент Азербайджана, я и президент России подписали этот документ. Мы достигли соглашения. Это было очень трудное решение для меня, для Армении. Есть пункт, по которому все военнопленные и задержанные должны быть возвращены, но пока в Азербайджане находится 33 военнопленных и 1 гражданское лицо. Он был представителем благотворительной организации, был задержан азербайджанцами в Лачинском коридоре и приговорен к 25 годам лишения свободы. Почему? За три дня до этого он вышел в прямой эфир в Facebook и сказал то, что не понравилось президенту Азербайджана. А теперь по решению азербайджанского суда он «шпион, террорист, убийца».

Отвечая на вопрос другого азербайджанца, Никол Пашинян отметил, что в 2018 году, когда он стал премьер-министром Армении, на одной из пресс-конференций он обратился к пользователям социальных сетей Армении и Азербайджану с просьбой не использовать платформу для разжигания ненависти, для агрессивной, оскорбительной риторики, а попытаться поговорить и понять друг друга. «Но, к сожалению, моя инициатива провалилась. Хотя я полностью согласен с Вами. Мы должны сосредоточиться на позитивном будущем, на будущем нашего общего региона. Потому что это факт, что три государства Южного Кавказа — Армения, Грузия и Азербайджан имеют очень сильное культурное сходство. Это факт. И мы должны сосредоточиться на положительных аспектах. И Вы правы, мы заинтересованы, может быть, Армения еще больше заинтересована в открытии региональных коммуникаций, и именно поэтому Азербайджан пытается, так сказать, продать это по максимально высокой цене. Мы должны сосредоточиться на позитивных возможностях для мира и сотрудничества. Мирная повестка — это мое обязательство, и я хотел бы получить некоторую поддержку и от азербайджанской общественности.

В завершение нашей встречи я постараюсь сакцентировать на положительных моментах. Мое ожидание от международного сообщества состоит в том, чтобы дать понять, что любая провокация получит очень жесткий ответ со стороны международного сообщества, и очень важно поддерживать стабильность. Подчеркну, что не имеет значения со стороны Армении или Азербайджана, потому что теперь у нас есть наблюдатели в регионе, и теперь ЕС не нужно будет спрашивать, какая сторона была инициатором. Теперь у Вас есть собственный источник информации. В целом хочу сказать, что наша политическая команда, парламентское большинство взяло на себя ответственность за мирную повестку, и теперь у нас есть мандат на мирную повестку. Мы сосредоточены на выполнении этого мандата. И нам нужна поддержка международного сообщества, народов нашего региона, и мы готовы нести эту ответственность, пока не достигнем окончательного и прочного мира. Недавно я заявил в нашем парламенте и правительстве, что я полон решимости, подписать мирный договор с Азербайджаном, но это не должен быть документ, означающий для Армении капитуляции. Это должен быть настоящий и прочный мирный документ для нашего региона, и я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности, регионального и международного сотрудничества. Это мой окончательный вывод из нашей сегодняшней дискуссии. Благодарю», — заключил премьер-министр Пашинян.