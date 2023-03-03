В рамках рабочего визита в ФРГ премьер-министр Никол Пашинян посетил офис немецкого Фонда Конрада Аденауэра, где его встретил председатель Фонда Норберт Ламмерт.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи с представителями Фонда премьер-министр коснулся происходящих на Южном Кавказе развитий, проводимых в Республике Армения демократических реформ, а также реализуемых в рамках борьбы с коррупцией шагов и других тем.

В Берлине премьер-министр возложил цветы к хачкару в память о жертвах Геноцида армян.