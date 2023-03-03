2 марта и в ночь с 2 на 3 марта подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах, нарушили режим прекращения огня с применением огнестрельного оружия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Арцаха, отметив, что жертв с армянской стороны нет.

О нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил.

В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.