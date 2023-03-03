Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание главе правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю Дня рождения.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Михаил Владимир!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем ​​рождения и желаю Вам всего наилучшего!

Обладая богатым опытом государственной общественно-экономической и политической деятельности, умением добиваться поставленных целей и задач, Вы пользуетесь заслуженным уважением.

Хочу с благодарностью отметить Ваш личный вклад в укрепление отношений между Арменией и Россией, основанных на союзнических традициях народов наших стран, вековой дружбе и взаимосодействии.

Рассчитываю на продолжение активной совместной работы по реализации конструктивного диалога и взаимовыгодных стратегических договоренностей, что, уверен, вытекает из основных интересов наших народов и государств, и будет способствовать обеспечению прочного мира, стабильности и безопасности на Южнм Кавказе.

Еще раз поздравляю Вас, Михаил Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех Ваших начинаниях!».