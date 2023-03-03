На следующей неделе Южный Кавказ посетит старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Это будет первый визит Луиса Боно в регион с момента его вступления на должность месяц назад. Нед Прайс отметил, что после первого визита Вашингтон ожидает от старшего советника по переговорам на Кавказе регулярных визитов во все три страны Южного Кавказа.

«Г-н Боно планирует встретиться с высшим руководством стран, чтобы поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс и выразить нашу неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии. Как я уже говорил, он посетит все три страны Южного Кавказа. Он поедет в Баку, Ереван и в Тбилиси именно в такой последовательности», — сказал Прайс.

По словам дипломата, этот визит даст возможность Луису Боно развить диалог, состоявшийся в середине февраля между госсекретарем США, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы, как было объявлено по окончании трехсторонних переговоров, воодушевлены недавними усилиями Армении и Азербайджана по эффективному участию в мирном процессе. И г-н Боно надеется развить эти усилия и добиться дальнейшего прогресса. Во всех трех городах г-н Боно будет подчеркивать, что Соединенные Штаты привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа», — сказал Прайс.

Луис Боно был назначен на должность старшего советника по переговорам на Кавказе Государственного департамента США 1 февраля 2023 года. Он служил в Вене представителем США в Международном агентстве по атомной энергии и офисах ООН, а также временным поверенным в делах США при Святом Престоле. Он был директором регионального отделения в Басре, служил в Совете национальной безопасности, был советником заместителя госсекретаря по экономическим и бизнес вопросам. Луис Боно был инструктором в Вест-Пойнте и Военном колледже армии и вышел на пенсию из армейского резерва.